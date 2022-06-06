獨／殉職飛官徐大鈞頭七 蔡英文低調南下慰問家屬
空軍少尉學官徐大鈞上月31日第二度駕駛AT-3教練機單飛，卻在高雄市岡山區田厝一路失事殉職，今天正值徐大鈞頭七，蔡英文總統特地南下高雄岡山空軍基地慰問徐大鈞家屬，預計僅停留20分鐘。
徐大鈞5月31日上午8時許駕駛AT-3教練機，進行單飛科目，剛起飛5分鐘光點突然消失，事後發現飛機墜毀於岡山區田厝一路樹林及農田附近，徐大鈞殉職，遺體在座椅上未跳機逃生，下午3時許徐大鈞父母、妹妹從新北市南下高雄事故現場查看，並到高雄市立殯儀館認屍，晚間5時許軍方吊起失事飛機殘骸。
據了解，蔡英文今天上午特地南下高雄探望徐大鈞家屬，行程未公開十分低調，原定在徐大鈞遺體暫置的大吉座會面，但考量場地較小，改到岡山空軍基地貴賓室，蔡英文9點30分抵達岡山空軍基地，預計僅停留20分鐘，要接著趕行程。
徐大鈞家屬稍後上午10點半左右返回失事地點移靈，徐大鈞的遺體則將在下午1時許火化，家屬預計本月17日於岡山空軍基地舉行告別式，是否公開還有待內部討論。
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