獨／殉職飛官徐大鈞頭七 蔡英文低調南下慰問家屬

新冠疫情由北向南蔓延，確診數有下降趨勢。6月4日本土確診6萬8118人，是自5月23日的12天以來首見「6」字頭，是連續三天確診數下降。疫情是否已經趨緩？從檢驗確診率、死亡率和重症死亡率看，數字都明顯提高，呈現三高情況，恐是接下來疫情發展的隱憂。

2022-06-06 08:00