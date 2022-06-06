【專家之眼】念念不忘：一起打贏防疫「選戰」

新冠疫情發生至今已有兩年半的光景，全球咸遭到病毒肆虐與猝死亡故的痛，誠可謂是天地不仁！在第一時間，少部分國家的領導者竟然打著自由主義的大旗，宣稱成熟的民主社會可以採行佛系抗疫，讓人民主動作防範與安危抉擇；更有不當的政治盤算和等看笑話的幸災樂禍，民主神話與蓋牌作為鬆弛警覺，反而便宜了新冠病毒得以迅雷不及掩耳地，在全球四處做擴散！

一開始假科學之名所推動的自然免疫論，就是以群體免疫率的瞬間達成來安撫社會恐慌；一些先進國家的政要還煞有介事的以個人魅力和拴緊的法律問責，強將醫療資源與安養機構做切分！

因為依法不讓照護機構的長者做後送，必須就地隔離合作生命維持；然則照護機構裡的職員又沒有心理準備與醫護支援來作事態應對，因而棄職潛逃，即使健康的老人最後也被活活餓死。一時間，新冠疫情爆發之處，都如同人間煉獄一般，無助生靈則哀號四起！

自然，關於防疫政策與作為規範的變革嘗試，各國發展程度、照養義務、醫療量能與政府執掌，容有其歷史淵源與立國基礎上的異同，很難一概而論。但無論有如何的應急巧門，能以誠意善念來對待無助生命，能充分做溝通和願意虛心補過，則是民主問責與法治運行的必要基礎。

至於現代文明所自以為是的投票箱與媒體操作，上下其間的意圖卻難以問責，又豈止是驚天駭俗了。看看台灣約有三千名的感染死亡，在24小時內被火化；最近更因為兒童感染屢屢引發腦炎死亡，因而引起第一線醫師面對人倫慘劇的慨嘆，換來的卻只是指揮中心在端午假期的離奇說法：從沒有公文要求必須在24小時內焚燒；只有深埋處置，才需要事前做通報和得到批准！

接連幾天，指揮官陳時中更在收假之前強調，染疫死者的處置規範從沒有改變過；他並指出相關的抨擊是：「沒把重點弄對」。陳時中部長表示，重點應該是「家人想見最後一面」，而非火化時間點；可以在殯葬業者安全與符合家屬期待之間兩全其美。部長建議，也許可以採用透明屍袋等的方式，這部分殯葬業者應該更了解，會儘速找業者開會做討論。

打從新冠疫情在國內蔓燒，為了合乎指揮中心的開設層級與跳脫法定和預算程序的限制，當時就以「超前部署」的理念來做為開設應變的理由。慎終追遠、人死為大，正是人心至盼；怎會需要到此時，才有屍袋的透明化呢？

更何況第一宗兒童染疫的死者，中和的小恩恩，也無法由父母親參與辦理後事。因此，趕在端午收假前藍營立委召開記者會，譴責指揮中心的朝令夕改造成民眾無法見到亡故家人的最後一面！天倫離散，豈僅聞聲救苦啊！

據悉，六都的某市政府給殯葬業者發函，提到新冠屍體的處置，也只寫要「儘快」；但地方規範與中央權責的明確措施，從板橋到南港的地理距離，竟然會如此的遙遠！

更令人哭笑不得的是，政院院長蘇貞昌在高雄做視察，一時口誤的要大家一起打贏防疫「選戰」！畢竟在過去兩年多以來，防疫機關的升級開設都是依照：「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」的第7條，「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」。

在民主價值與防疫的緊急作為之間，一旦決策程序少了法治遵循與議會監督的程序內涵，動不動的行政部門還能以調升最高罰金，以人身拘束和強制執行扣款等的新聞放大做政令傳播，那麼讓第五類傳染病、24小時內火化；說穿了，能讓地方政府與殯葬業者將新冠感染的大體處置，都做成恐慌聯想，但這樣集體的悖離倫常與人情事理，不正是「苛政猛於虎」的現代版嗎？

民主價值與社會追求，可不能只剩選舉思考的表象工程啊! 在憲政主義之下的治國方針與利弊權衡，其內涵也絕不只是依法行政的低標達成；不管在平時或是戰時，能符合人民的信任託付，其首要之務依然在：維護倫常與保障人權。