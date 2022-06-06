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【專家之眼】美為何在不支持台獨立場上出爾反爾？

聯合報／ 陳一新/淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授
5月5日舊版 5月28日新版 美國國務院五月兩度更新美台關係現況事實清單，5月5日舊版（左）遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼，在最新版本（右，28日公布）再度放上，並重申「一個中國」政策。圖／取自國務院網站
5月5日舊版 5月28日新版 美國國務院五月兩度更新美台關係現況事實清單，5月5日舊版（左）遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼，在最新版本（右，28日公布）再度放上，並重申「一個中國」政策。圖／取自國務院網站

美國國務院官網5月5日才剛剛移除「台灣是中國的一部分」與「美國不支持台獨」的文字，未料在5月28日又將「美國不支持台獨」的文字放回官網。雖然各方有不同解讀，但似乎都無法對國務院一個月內出爾反爾的做法提出令人信服的理由。

的確，美國國務院官網隨國際情勢的改變而做出調整。在最近兩次改版前，舊版國務院有關台灣的「事實清單」(Fact Sheet)一直維持2018年8月的舊版，拜登總統主政後也維持舊版未加更動。

直到2022年5月5日，國務院才對2018年舊版官網做出修正，除移前述兩句文字，還加上美國的「一中政策」不變，包括「台灣關係法」、美中三個聯合公報與「六項保證」。

美國國務院在5月28日改版的台灣事實清單中，將5月5日遭到移除的「美國不支持台獨」文字放回官網，但卻未將同時遭到移除的「台灣是中國的一部分」文字放回官網。美國國務院的這項決定充分顯示，拜登政府對台海兩岸的政策已出現重大甚至本質上的改變。

首先，俄羅斯入侵烏克蘭加深了拜登政府對中國大陸武力犯台的疑慮。這從白宮印太總監坎貝爾、白宮亞太資深主任羅森伯格三月間與英國官員密談一旦美國決定與中國開戰有關英國角色的問題，可以看出拜登政府正認真考慮美國捲入兩岸衝突的可能性。

俄烏戰爭無疑也強化日本的危機意識，讓東京進一步了解一旦台海有事對日本帶來的衝擊可能遠比先前預估的更為嚴重。這也是日本首相岸田文雄高調指出不容許任何侵略行為在東亞發生的主要原因。防衛省甚至決定派遣現職文官長期駐在台北，以就近掌握兩岸的情勢與趨勢，顯示日本越來越跟美國一樣開始擔心中國的武力犯台。

其次，國務院官網移除「台灣是中國的一部分」文字，無疑也更符合「六項保證」中台灣主權地位不受影響的精神。第三，既然美方認為中國大陸武力犯台的可能性不容低估，國務院的法律專家自然覺得有必要從官網中移除「台灣是中國的一部分」，以排除一旦美國決定介入台海衝突的法律障礙。

第四，拜登政府認為，國務院官網移除「台灣是中國的一部分」文字符合民主、共和兩黨一致的外交政策，因為川普總統時期的國務卿龐培歐也曾公開說過「台灣不是中國的一部分」。由此觀之，美國國務院移除「台灣是中國的一部分」的文字是拜登政府深謀遠慮的結果。

至於「美國不支持台獨」的文字又被放回國務院官網，也是可以預料的，甚至可以說美國只是假裝要移除該句文字作為與中國叫價的籌碼。第一，美方了解，國務院5月5日的改版必然會遭到北京的強烈抗議。

而且，針對此事必須與中國官員溝通的美國官員也了解中方更為在意「美國不支持台獨」的文字遭到移除，因為一則北京堅持的「一中原則」將蕩然無存，二則不啻顯示美國對台獨另有想法，或至少不像以前那麼堅定。

第二，長期以來，美國歷屆總統都說「不支持台獨」。儘管北京認為華府不斷掏空「一中政策」，但只要美國在美中峰會或其他公開場合表示「不支持台獨」，雙方就不至於撕破臉。

第三，美方認為「不支持台獨」的文字是可以溝通討論的，也是可以恢復的。第四，美國國務院官網5月5日移除的兩句文字，一句是美方真正要的，一句是中方非要不可的。5月28日國務院官網再度改版應是美中兩國各取所需的結果。

一言以蔽之，美國國務院一個月內出爾反爾，就是一方面排除美國介入台海危機的法律障礙，一方面讓北京放心美國的「一中政策」與「不支持台獨」的立場並未改變。

美國 國務院 台獨

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