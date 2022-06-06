訪美助攻2024？ 朱立倫：與我本人完全無關
國民黨主席朱立倫5日與華府媒體茶敘，他說，此行最主要目的是重啟駐美代表處，以及為國民黨未來總統候選人建立溝通管道；至於是否是為自己鋪路，朱立倫表示，「跟我本人完全無關」。
記者追問朱立倫「如果你是副手你考慮嗎？」朱立倫愣了一下後表示「謝謝，國民黨主席就好。」
朱立倫表示，美方認為國民黨願意回到華府表示歡迎，國民黨願意跟美方持續溝通，國民黨的路線從頭到尾都是親美，沒有改變；民主社會不應該有競爭政黨將某一政黨貼上「親中賣台」或「親中反美」的標籤。
至於國民黨要如何拿捏與美國與中國大陸之間的距離，朱立倫說，國民黨自創黨以來就是親美政黨，對兩岸關係從熱戰、冷戰、冷和到交流互動等階段，持續溝通交流是降低衝突與誤解的最好方式，「我們也會清楚告訴他們，國民黨現在是在野黨，不會做也沒能力做政治談判或政治議題，我們強調的是社會力的交流。」
朱立倫表示，6日在華府智庫布魯金斯研究所的演講，將談論兩岸關係與台美關係，談台灣應該扮演的角色；他也會提出台灣民眾關切的議題，朱立倫幾度強調，他要從台灣出發，而非國民黨觀點出發來論述。
被問到訪美行有助爭取2024年總統選舉門票，朱立倫說，「跟我本人完全無關」，他只是盡國民黨主席之責做好政黨外交，眼下重啟駐美代表處，遠程角度來為國民黨未來的總統候選人建立溝通管道，沒有任何個人考量，只希望未來國民黨總統候選人能贏得勝選。
記者追問「如果你是副手你考慮嗎？」朱立倫停頓一下後說，謝謝，國民黨主席就好。
朱立倫5日下午拜會華府傳統僑社美京中華會館，向僑胞說明重設代表處的用意，也說，「拜託大家一起協助國民黨重返執政，繼續加油努力。」
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