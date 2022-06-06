聽新聞
test
0:00 / 0:00

【即時短評】政治領袖的書展書單，讀者為什麼不買單？

聯合報／ 本報記者陳宛茜
行政院長蘇貞昌參觀「2022台北國際書展」，兩小時買了35本書。蘇貞昌還特別強調說書是自己花錢買的，不可打「統編」，不然會被害死。記者黃義書／攝影
行政院長蘇貞昌參觀「2022台北國際書展」，兩小時買了35本書。蘇貞昌還特別強調說書是自己花錢買的，不可打「統編」，不然會被害死。記者黃義書／攝影

行政院蘇貞昌昨天參觀台北國際書展，逛了兩小時買了35本書近2萬元，出手豪氣、效率驚人。為了展現對閱讀的重視，每年台北國際書展總有政治領袖逛書展買書、並公布書單。多年下來，媒體累積了十幾份「總統書單」、「副總統書單」、「行政院長書單」。但問問讀者，如今你還記得誰買了甚麼書？有那本書因為「黃袍加身」而熱銷？

前總統馬英九書生形象深入人心，也是最勤於逛台北國際書展的總統，八年執政期間幾乎年年逛書展。他買書的書單從早期的十幾本一路買到20幾本，馬英九之後的蔡英文、陳建仁、賴清德，書展書單一個比一個長，蔡英文買了18本、陳建仁買了25本。今年副總統賴清德買了30本、蘇貞昌更買到35本。書單開的洋洋灑灑，其實很難聚焦、讓人不容易記得其中任何一本。

更讓讀者好奇的是，這些政治領袖逛書展往往不到一小時，有的甚至短到只有30、40分鐘，蘇貞昌昨逛兩小時已創下紀錄。如此旋風式逛書展卻能買個20、30本書，買書效率非常人能比。

原來為了維安，書展基金會先跟幾家出版社拿推薦書單送到總統府或行政院，總統或副總統勾選後，再由隨扈根據書單安排逛書動線。在為出版社打書的考量之下，書單愈長愈好。今年蘇貞昌據說並未採納出版社送上的書單，而是逛展時隨興發揮，購書量反而再創新高。

雖是為了維安著想，但透過這種方式挑選購買的書，到底有幾本是總統或副總統真正想讀的？有幾本是買完還會閱讀、和民眾分享閱讀心得？就話題性來說，買30本書每本書分到的宣傳效果能有多少？從這些年來總統、副總統書展書單秀出來之後便無聲無息，就可以知道答案。

政治領袖逛書展買書當然是好事，但愛書人的眼睛是雪亮的，真心挑選或是行禮如儀、敷衍作秀分得出來。如果想要透過買書和社會對話、鼓勵閱讀，與其豪氣下手瘋狂掃書，還不如精選個三本或五本認真閱讀、讀完後再跟民眾分享閱讀心得，既展現品味也讓每本書有足夠的曝光效果。請記得，買書人不等於愛書人，閱讀也不是用厚度和速度可以偽裝的事。

蘇貞昌 行政院 台北國際書展

延伸閱讀

蘇貞昌挺台北書展 自掏腰包狂買35本書「別再說什麼統編」

綠議員窮追北市網軍 葉元之反酸要他們也揪行政院網軍

要音檔與譯文碰壁 蘇貞昌：盼恩恩父母能盡快取得

影／台灣不自由的民主？蘇貞昌批馬為專制極權塗脂抹粉

相關新聞

【即時短評】政治領袖的書展書單，讀者為什麼不買單？

行政院長蘇貞昌昨天參觀台北國際書展，逛了兩小時買了35本書近2萬元，出手豪氣、效率驚人。為了展現對閱讀的重視，每年台北國...

【重磅快評】防疫這檔事 阿中及邁邁話術相似度驚人

新冠肺炎疫情爆發，確診死亡者都在24小時內火化，讓不少家屬無法見到親人最後一面。當外界把矛頭指向指揮官陳時中，陳竟說「都...

【重磅快評】003下水美中對抗加劇 台灣如何抉擇？

中共一艘可能命名為江蘇艦的003型航空母艦據稱今天將離開江南造船廠位在長興島上的四號乾塢正式下水，就算不是今天也將於近期下水；這意味著這艘預估排水量至少八萬噸級別的常規動力大型航母即將在二、三年後成軍，航向深海。

【重磅快評】端節開火車 雙十、中秋再說吧

今天端午連假第一天，好家在，台鐵有開，回家、出遊不必累得要死的去「類」；之後中秋、雙十、投票日有火車搭嗎？不敢說，台鐵工...

【重磅快評】指揮中心縱放疫情？意外又不意外！

新冠疫情在高原徘徊，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎今天說，分析這波疫情，有一個預期之中，三個意料之外。李秉...

【重磅快評】拜登坐視烏東失守 不對稱戰爭如何保台？

拜登亞洲行結束，消聲甚久的俄烏戰爭，再度成為焦點；先前一再捷報「烏克蘭收復失土」，但最新進度竟是烏東告急。烏國將從最後一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。