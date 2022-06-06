【即時短評】政治領袖的書展書單，讀者為什麼不買單？

行政院長蘇貞昌昨天參觀台北國際書展，逛了兩小時買了35本書近2萬元，出手豪氣、效率驚人。為了展現對閱讀的重視，每年台北國際書展總有政治領袖逛書展買書、並公布書單。多年下來，媒體累積了十幾份「總統書單」、「副總統書單」、「行政院長書單」。但問問讀者，如今你還記得誰買了甚麼書？有那本書因為「黃袍加身」而熱銷？

前總統馬英九書生形象深入人心，也是最勤於逛台北國際書展的總統，八年執政期間幾乎年年逛書展。他買書的書單從早期的十幾本一路買到20幾本，馬英九之後的蔡英文、陳建仁、賴清德，書展書單一個比一個長，蔡英文買了18本、陳建仁買了25本。今年副總統賴清德買了30本、蘇貞昌更買到35本。書單開的洋洋灑灑，其實很難聚焦、讓人不容易記得其中任何一本。

更讓讀者好奇的是，這些政治領袖逛書展往往不到一小時，有的甚至短到只有30、40分鐘，蘇貞昌昨逛兩小時已創下紀錄。如此旋風式逛書展卻能買個20、30本書，買書效率非常人能比。

原來為了維安，書展基金會先跟幾家出版社拿推薦書單送到總統府或行政院，總統或副總統勾選後，再由隨扈根據書單安排逛書動線。在為出版社打書的考量之下，書單愈長愈好。今年蘇貞昌據說並未採納出版社送上的書單，而是逛展時隨興發揮，購書量反而再創新高。

雖是為了維安著想，但透過這種方式挑選購買的書，到底有幾本是總統或副總統真正想讀的？有幾本是買完還會閱讀、和民眾分享閱讀心得？就話題性來說，買30本書每本書分到的宣傳效果能有多少？從這些年來總統、副總統書展書單秀出來之後便無聲無息，就可以知道答案。

政治領袖逛書展買書當然是好事，但愛書人的眼睛是雪亮的，真心挑選或是行禮如儀、敷衍作秀分得出來。如果想要透過買書和社會對話、鼓勵閱讀，與其豪氣下手瘋狂掃書，還不如精選個三本或五本認真閱讀、讀完後再跟民眾分享閱讀心得，既展現品味也讓每本書有足夠的曝光效果。請記得，買書人不等於愛書人，閱讀也不是用厚度和速度可以偽裝的事。