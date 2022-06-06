桃議員上演「這不是肯德基」諷羅智強耍賴 網全笑翻

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨桃園市議員詹江村在直播中，躺在地板上翻滾，大喊「這不是肯德基！」諷刺前議員羅智強從頭到尾只想選市長。記者朱冠諭／翻攝
國民黨桃園市議員詹江村在直播中，躺在地板上翻滾，大喊「這不是肯德基！」諷刺前議員羅智強從頭到尾只想選市長。記者朱冠諭／翻攝

國民黨台北市前議員羅智強昨呼籲被提名的張善政退回徵召，引發關注。對此，國民黨桃園市議員「村長」詹江村在直播中，批評羅智強從頭到尾只想選市長，就算別人「給糖吃」也不願意，詹接著還在鏡頭前躺在地板上翻滾，大喊「這不是肯德基！這不是肯德基！」諷刺意味十足。

詹江村昨天以「羅智強不是韓國瑜，不要過度移情」為題直播與網友互動。詹江村說，很多人把羅智強當英雄，說在羅身上看到前高雄市長韓國瑜的影子，但先前羅為了藻礁到觀音夜宿，有多少人到現場？「要是韓國瑜到當地夜宿，若不封街才怪！選市長也不是比夜宿。」

詹江村還說，韓國瑜的話常引人入勝，讓人內心充滿感動，但羅智強的論述在哪裡？看羅的直播人氣也不高，雖然羅有毅力，但擔任台北市議員期間，監督台北市府卻不見火力，也沒有服務處讓民眾陳情。

詹江村更直言，在六都無論國民2黨都是徵召，「憑什麼要為了羅智強，訂專屬的程序正義？國民黨的團結不是要團結在羅智強一個人身上。」

對於網友問羅智強會不會退黨？詹江村說「保證不會」，因為羅只想耍賴；有人覺得羅智強只是要糖吃，他說「錯了，無論給羅什麼糖都無效，因為他只要肯德基，只想選桃園市長，就算交換任何條件都不要。」

接著詹江村當場在網友面前重現經典廣告，在地板翻滾大喊「這不是肯德基！這不是肯德基！我要選市長！我不要不分區立委！我什麼都不要！我只要選市長！給我肯德基！」

整整20秒鐘時間，讓網友看了大笑，直呼「村長出絕招了」、「犧牲好大」、「太搞笑了」、「笑到肚子痛」、「村長小心抽筋」。詹江村最後則強調，別再講什麼程序正義，因為徵召本來就符合程序，如果羅對黨主席決定不服，就趕快連署召開臨時黨代表大會，推翻先前的決議，而不是一直對媒體放話。

羅智強 詹江村 韓國瑜

延伸閱讀

直指桃園之亂「張善政也有責任」 羅智強發言人：需解決方案不是道德綁架

羅智強開退選條件 「村長」詹江村不忍了怒批：別一直對媒體放話

影／羅智強要張善政補正程序正義 萬美玲：考驗主席智慧

批朱不想再對話是否退黨參選？ 羅智強拋下一句話

相關新聞

北市府前後幕僚為網軍案隔空互槓 柯文哲：沒錢養什麼網軍

台北市長柯文哲日前總質詢時，遭議員質疑養網軍，如今又遭柯文哲團隊網路行銷前總監吳靜怡公布11組北市府IP，在網路上帶風向...

桃議員上演「這不是肯德基」諷羅智強耍賴 網全笑翻

國民黨台北市前議員羅智強昨呼籲被提名的張善政退回徵召，引發關注。對此，國民黨桃園市議員「村長」詹江村在直播中，批評羅智強...

柯市府網軍之亂延燒！四叉貓再揪出1人 科長林育生認「上班玩PTT」自請處分

網紅「四叉貓」今天發文指稱台北市交通局運輸資訊科長林育生等人在上班時玩批踢踢實業坊（PTT）。林育生晚間表示，他認錯、自...

訪美之旅 朱立倫：國民黨親美立場從未改變

國民黨主席朱立倫月初啟動訪美之旅，朱立倫昨天接受美國之音專訪時表示，國民黨從過去、現在到未來都是親美立場，從未改變，會被...

減班測試基隆人底線 「完善北北基路網」根本是一場笑話

最近有通勤族發現，基隆捷運是否導致未來台鐵不進入基隆的爭議未解之際，台鐵卻率先以減班方式，提早讓基隆通勤族體驗與台鐵「不共存」的麻煩事，雖說是因為疫情影響，難保未來不會成為常態，今年2月中央才送出核定基隆捷運的大禮，對基隆人而言，禮物都還沒拆，卻反而先受其害，執政黨縣市的市民淪為二等公民，恐怕是始料未及。

蘇貞昌挺台北書展 自掏腰包狂買35本書「別再說什麼統編」

因疫情停辦兩年的台北國際書展再度辦理，行政院長蘇貞昌今天到場支持，在各大展區間聽取解說，逛了近兩小時，自掏腰包購買35本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。