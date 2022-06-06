桃議員上演「這不是肯德基」諷羅智強耍賴 網全笑翻

國民黨台北市前議員羅智強昨呼籲被提名的張善政退回徵召，引發關注。對此，國民黨桃園市議員「村長」詹江村在直播中，批評羅智強從頭到尾只想選市長，就算別人「給糖吃」也不願意，詹接著還在鏡頭前躺在地板上翻滾，大喊「這不是肯德基！這不是肯德基！」諷刺意味十足。

詹江村昨天以「羅智強不是韓國瑜，不要過度移情」為題直播與網友互動。詹江村說，很多人把羅智強當英雄，說在羅身上看到前高雄市長韓國瑜的影子，但先前羅為了藻礁到觀音夜宿，有多少人到現場？「要是韓國瑜到當地夜宿，若不封街才怪！選市長也不是比夜宿。」

詹江村還說，韓國瑜的話常引人入勝，讓人內心充滿感動，但羅智強的論述在哪裡？看羅的直播人氣也不高，雖然羅有毅力，但擔任台北市議員期間，監督台北市府卻不見火力，也沒有服務處讓民眾陳情。

詹江村更直言，在六都無論國民2黨都是徵召，「憑什麼要為了羅智強，訂專屬的程序正義？國民黨的團結不是要團結在羅智強一個人身上。」

對於網友問羅智強會不會退黨？詹江村說「保證不會」，因為羅只想耍賴；有人覺得羅智強只是要糖吃，他說「錯了，無論給羅什麼糖都無效，因為他只要肯德基，只想選桃園市長，就算交換任何條件都不要。」

接著詹江村當場在網友面前重現經典廣告，在地板翻滾大喊「這不是肯德基！這不是肯德基！我要選市長！我不要不分區立委！我什麼都不要！我只要選市長！給我肯德基！」

整整20秒鐘時間，讓網友看了大笑，直呼「村長出絕招了」、「犧牲好大」、「太搞笑了」、「笑到肚子痛」、「村長小心抽筋」。詹江村最後則強調，別再講什麼程序正義，因為徵召本來就符合程序，如果羅對黨主席決定不服，就趕快連署召開臨時黨代表大會，推翻先前的決議，而不是一直對媒體放話。