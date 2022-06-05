訪美之旅 朱立倫：國民黨親美立場從未改變

國民黨主席朱立倫月初啟動訪美之旅，朱立倫昨天接受美國之音專訪時表示，國民黨從過去、現在到未來都是親美立場，從未改變，會被貼上親中標籤，是民進黨貼上的，「我們要讓美國朋友知道，在台灣包括國民黨、民進黨都是親美路線，只是處理兩岸問題上的態度立場不同。」

美國之音今日發布與朱立倫的專訪。朱立倫表示，國民黨歷經創黨、抗戰、保衛台灣，台灣從民主自由走到重新執政，再到在野，親美的立場從未改變，至於為何大家會有錯誤印象，除了是民進黨貼上的標籤，也和國際局勢變化也有關。

朱立倫指出，美中關係從交流逐步走向對抗，國民黨和共產黨從熱戰到冷戰，隔了將近20年，逐漸和北京有所對話交流，畢竟兩岸之間地理位置這麼近，民眾有通商、學術、生活交流上的需求，但是國民黨並未因為溝通，犧牲台灣人民的任何利益，也從未改變堅持自由民主、保衛台灣、捍衛中華民國的立場。

他說，即使國民黨在野，也是以台灣整體利益，認為兩岸應該走向和平，不希望以戰爭方式解決問題，這個立場與美方是一致的。美國對中國大陸的政治關係及交往策略上的調整，國民黨也有調整，但不會再走回過去熱戰或冷戰時期，這對當前世界和平、區域安全和兩岸關係及台灣同胞，不是最有利的方式。

朱立倫說，民進黨唯一能指責的，就是國民黨反美豬，但當時最反對進口美牛的是民進黨、是蔡英文，當時他們說這是食安問題，國民黨百分百贊成開放美豬，但是對於含有萊克多巴胺的肉品，不管哪個國家進口，國民黨都是反對的，難道反對這個議題就是反美？這完全是兩回事。

對於美台之間的關係，朱立倫表示，台美是盟友，絕非老大哥和小老弟的關係，既然是盟友，大家有話直說，對於我方不能參加印太經濟架構（IPEF）一定是表達失望；對台美21世紀貿易倡議啟動，他們表示歡迎，但認為要有實質內容，要讓台灣感受到對美方經貿需求上的支持，這都是應該做的，不是美方說了就算。

在國防需求上，朱立倫說，他們會尊重美方看法，但畢竟整個台海、台灣防疫需求上，他們也會表達國民黨的專業立場及過去執政經驗。

朱立倫說，兩岸關係本來就是微妙的，尤其國共兩黨超過一個世紀的鬥爭，雖然今天國民黨不在中國大陸，「至少我們曾經在中國大陸執政過，」國民黨堅持的民主自由價值是有意義的，「如果連國民黨都不在談大陸民主自由人權這些議題，我相信很多大陸朋友是失望的。」

朱立倫說，國民黨會堅定捍衛中華民國，由孫中山創建三民主義的中心思想，以及對民主自由、人權堅持的普世價值從未改變。國民黨親美立場不改變，但兩岸還是要能對話交流，走向和平是民眾所期待，走回過去冷戰、熱戰對抗時期，非民眾之福，他希望兩岸保持理性溝通。