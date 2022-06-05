北市府前後幕僚為網軍案隔空互槓 柯文哲：沒錢養什麼網軍

台北市長柯文哲日前總質詢時，遭議員質疑養網軍，如今又遭柯文哲團隊網路行銷前總監吳靜怡公布11組北市府IP，在網路上帶風向，北市府發言人陳智菡駁斥，雙方隔空互槓，台北市長柯文哲今下午出席活動表示，沒有錢養什麼網軍。

柯文哲團隊網路行銷前總監吳靜怡昨在社群網站po文公布11組IP，稱均為北市府IP，且共用IP可能為有組織的網軍行為，同樣是北市府IP，至少就有10個以上的帳號，從2018年起在網路帶風向。

陳智菡說，11組IP中有7組跟台北市無關，且該文錯誤甚多，讓不少資訊專家都搖頭。共用IP發文不等於有組織的網軍，應聚焦於網路發文是否涉及不實、不法，任何於網路上有危害公共利益之言論，歡迎報請檢警調查。

對此，柯文哲今下午出席台北國際龍舟錦標賽閉幕典禮，再被問到養網軍議題，柯文哲說，「這我倒是很有把握，因為我們沒有錢，養什麼網軍。」