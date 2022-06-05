總統臉書引網友嗆聲 嘆小孩老人飛官走了

總統執政以來最大民怨？總統蔡英文近日於臉書不論發表防疫談話、慰勞國軍、或宣揚台美貿易平台的文章，底下留言少見有一面倒都是網友砲轟總統，包括防疫政策落後；感歎疫情下逝世的老人和小孩（都走了），而針對蔡英文任期內，多名飛官意外殉職，網友也遺憾表示「很多飛官也走了」，這是蔡總統執政6年以來罕見的狀況。

「很多人都走了」

蔡英文於3日發表「端午談話」，首先祝賀說「端午連假，祝福全體國人平安健康」；接續談到兒童醫療量能說，BNT兒童疫苗已進貨110萬劑，「疫苗一定充足」，且各地已開設大型兒童疫苗接種站，並向家長們呼籲，「一起提升兒童疫苗接種率，增加學童集體的保護力」。

網友卻不買帳蔡英文所說的防疫成果，有人痛批防疫政策不足，如「不需要特別強調兒童疫苗到貨量，這些不是妳早該準備好與做好的事嗎？做任何事都慢半拍，真有妳的」（共582個讚）；哀悼在疫情下逝世的民眾，表示「很多小孩走了，還有很多長輩也走了」（933人點讚），更網友感嘆道「數字很冰冷，但每個數字背後的故事，都令人難過！」

更有網友以子之矛攻子之盾表示，「蔡總統曾（對執政時期的國民黨）説『一個執政黨、或一個政治人物，做得再怎麼差，只要自我感覺良好，都可以編出美麗的謊言、開出美麗的空頭支票；一個執政黨對於人民的痛苦，無動於衷到這種程度，真是台灣的悲哀！』」湧進近900人按讚，。

飛官意外成焦點

往前推2日的發文，內容是她至海軍陸戰隊六六旅慰勞國軍，更嘗試扛起國造紅隼反裝甲火箭，並表示「不會感覺重，很方便操作，機動性也非常強」。針對日前的飛官意外，她也說，「在前天的飛行訓練中，我們失去了一位優秀的飛官，大家都感到非常的不捨」。

但網友針對飛官意外嗆說，「感覺不出妳有一絲絲的不捨，一貫x話連篇」（超過3百個讚），更有網友細數不幸罹難的飛官人數表示，「妳執政六年走了18位飛官，真有不捨嗎 ? 」（超過3百個讚），並連續留了3個Hashtag「很多孩子走了 」、「很多老人走了 」與「很多飛官也走了」。

台美談反貪汙遭反諷

再前一日，蔡英文1日於臉書向國人報告重要經貿消息，宣布台美將共同發起「台美21世紀貿易倡議」，盼藉此深化兩國雙邊的貿易關係，隨後將針對「貿易便捷化」、「法規訂定原則」與「反貪污」等11個項目議題進行談判，目標是雙方達成高標準且具經濟意義的貿易協定。

許多民進黨政治人物也在貼文下方留言支持表示，如立委范雲說「期待」或表示新北市議員參選人張銘祐表示「台美深化，穩定經濟發展」，但他們的附和留言下方卻半數都收到「怒」的表情符號；更有網友痛批「萊豬吃了，武器也買好買滿，可是CPTPP呢？」（近3百人點讚），或反諷表示「謝謝小英總統讓我們有萊豬可以吃」（超過1千人點讚）。

而「反貪污」的議題也挑起網友的敏感神經，網友紛紛反諷表示「唯一支持邀請陳前總統加入討論反貪污」、「好像不知道貴黨有一個叫阿扁的人餒」等，更有網友劍指日前除罪的國務機要費說，「要談反貪污！？還好有先通過國務機要費除罪化，真的是好加在」。

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