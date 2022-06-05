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北市府養網軍？柯文哲前幕僚公布11組IP 北市斥發文錯誤多

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市府發言人陳智菡今天表示，經國家網際網路服務(GSN)查明，11組IP中有7組跟台北市無關，且該文錯誤甚多，讓不少資訊專家都搖頭。記者林麗玉／攝影
北市府發言人陳智菡今天表示，經國家網際網路服務(GSN)查明，11組IP中有7組跟台北市無關，且該文錯誤甚多，讓不少資訊專家都搖頭。記者林麗玉／攝影

北市政府是否養網軍議題持續延燒，柯文哲團隊網路行銷前總監吳靜怡爆料，同樣是北市府IP，至少就有10個以上的帳號，從2018年起在網路帶風向。北市府發言人陳智菡今天表示，經國家網際網路服務(GSN)查明，11組IP中有7組跟台北市無關，且該文錯誤甚多，讓不少資訊專家都搖頭。

對於吳靜怡於社群網站po文公布11組IP，稱均為北市府IP，且共用IP可能為有組織的網軍行為，陳智菡說，經資訊局請國家網際網路服務(GSN)查明，117.56.51.37為其他公部門單位IP；另外，101.9.131.184、101.9.131.125、101.9.99.124，也確認非屬國發會提供於北市府的IP清單。

陳提到，吳姓網友指稱「117.56、117.56.178.、117.56.185.」這三組數字開頭，為北市府IP的說法更為明顯錯誤訊息，國發會僅提供幾組完整IP給北市府使用，並非提供一整個網段。

陳說，共用IP是中央與地方公務機構的一致做法，北市府之PUBLIC IP，為申請國家網際網路服務(GSN)時，由國發會所配發。所有市府員工連線上網（包含公務WIFI TPG）都可能使用PUBLIC IP。共用IP發文不等於有組織的網軍，應聚焦於網路發文是否涉及不實、不法，任何於網路上有危害公共利益之言論，歡迎報請檢警調查。

北市資訊局也表示，近期許多網友與民眾在不實資訊誤導下，要求北市府公開所有公用IP，然IP為駭客情蒐項目之一，基於資安防護考量，提供清單將有利駭客進行情蒐作業(Reconnaissance)，IP也非政府資訊公開法第二章政府應主動公開之資訊。

資訊局提到，對於有員工使用公務網路不得從事非公務行為均有規定，若違反規定且查證屬實，會依規定論處。公務機關共用IP常見且合理、合法使用，過度渲染、散播錯誤資訊恐助長網路謠言，更無助釐清事實。

北市 陳智菡 柯文哲

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