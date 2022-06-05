綠議員窮追北市網軍 葉元之反酸要他們也揪行政院網軍

台北市政府網軍爭議越演越烈，留言網友已被找出，但北市議員王閔生、簡舒培仍對柯市府窮追不捨。新北議員葉元之則說，自己因拍片諷刺中央「老是停電」被網友攻擊，最後查出該網友IP是來自行政院國發會，也在上班時間留言，反諷王閔生、簡舒培應要求行政院長蘇貞昌揪出政院網軍。

台北市長柯文哲日前赴議會總質詢，遭民進黨議員們質疑，北市府有網軍在PTT上說謊、甚至造謠打綠。最後查出是台北市會展產業發展基金會林姓員工所為，不過綠營議員仍窮追猛打。

葉元之表示，原來民進黨也討厭網軍，並反諷民進黨政府不也有養網軍嗎？葉指出，今年3月，他因拍片諷刺政府老是停電，在PTT上被網友攻擊，該名網友的IP就是來自行政院國發會，也在上班時間留言。當時大家要求行政院給個交代，但蘇貞昌一句「政府沒有養網軍」混過，讓此事不了了之。