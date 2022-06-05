綠議員窮追北市網軍 葉元之反酸要他們也揪行政院網軍
台北市政府網軍爭議越演越烈，留言網友已被找出，但北市議員王閔生、簡舒培仍對柯市府窮追不捨。新北議員葉元之則說，自己因拍片諷刺中央「老是停電」被網友攻擊，最後查出該網友IP是來自行政院國發會，也在上班時間留言，反諷王閔生、簡舒培應要求行政院長蘇貞昌揪出政院網軍。
台北市長柯文哲日前赴議會總質詢，遭民進黨議員們質疑，北市府有網軍在PTT上說謊、甚至造謠打綠。最後查出是台北市會展產業發展基金會林姓員工所為，不過綠營議員仍窮追猛打。
葉元之表示，原來民進黨也討厭網軍，並反諷民進黨政府不也有養網軍嗎？葉指出，今年3月，他因拍片諷刺政府老是停電，在PTT上被網友攻擊，該名網友的IP就是來自行政院國發會，也在上班時間留言。當時大家要求行政院給個交代，但蘇貞昌一句「政府沒有養網軍」混過，讓此事不了了之。
葉元之反酸，大家都痛恨網軍，更痛恨政府花納稅人錢養網軍，他喊話王閔生、簡舒培用相同標準，要求蘇貞昌把行政院的網軍揪出來，不要每次都搞雙標，以柯文哲查網軍的速度，大概一天就夠了，並反酸「至少柯文哲臉皮還沒有蘇貞昌那厚，還是有把人揪出來。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言