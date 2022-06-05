苗栗+1504確診 連續第3天下降

苗栗縣今天新增新冠肺炎本土確診1504例，已經連續第3天下降，且一口氣減少215例，縣府提醒不能掉以輕心，認為疫情到了關鍵階段，縣府團隊會盡最大的努力，讓生活能盡早回歸正常。

苗栗縣6月3日確診1784例，4日1719例，今天連續第3天減少至1504例，18鄉鎮市破百例有頭份市365例、竹南鎮220例、苗栗市201例，及苑裡鎮198例，居家隔離6594人，占床率負壓隔離病房20%，專責加護病房77%，專責病房70%，加強型防疫旅館71.42%。

縣長徐耀昌表示，目前疫情的關鍵階段，請鄉親配合防疫措施、盡快完成疫苗接種，尤其端午連假返家，或返工作崗位，隨時留意自己的健康狀況，建議可進行家用快篩檢驗再返職塲，保護自己也保護別人，縣府團隊也會盡最大的努力，持續落實各項傳染病防治工作，讓大家生活能儘早回歸正常。 苗栗縣今天新增新冠肺炎本土確診1504例，已經連續第3天下降。圖／苗栗縣政府提供

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