連假最後一天！高雄家長帶孩子打疫苗 沒預約彈性處理
高雄市今天5至11歲兒童疫苗接種特別診，接區接種站只有市府安排的鳳山國中體育館，預計開放接種700劑，有642人預約，雖然沒有主動開放隨到隨打，但只要家長帶著符合資格的孩子前來，現場人員仍會彈性處理讓孩子接種。
高雄市教育局長謝文斌指昨天說明校園快篩陽性與確診人數總計442人，包括國高中141人、國小及幼兒園301人，因暫停實體課程及假日關係有所下降，大致維持平穩。
中央設在高雄展覽館的社區接種站，是從6月2日打到4日，共3天，今天已經沒有開放。親子今天可以到鳳山國中體育館與高雄榮民總民總醫院詢問接種。
今天是端午連假最後一天，鳳山國中體育館有不少家長帶著孩子來打疫苗。高雄市兵役處長曾國昌表示，今天已是這一波接種的第5場次，每天都約開放接種700劑，今天有642人預約，雖然沒有主動開放隨到隨打，但只要家長帶著符合資格的孩子前來，現場人員仍會彈性處理讓孩子接種。今天表定是8點半第一梯次報到，有些親子都提早來，所以醫護現場準備就續，8點半就開打。
家長林先生說，明天就要上班，趁著連假帶小朋友來接種，下個星期也停實體課，孩子剛好可以在家觀察；等到復課時，應該就比較有抵抗力了。
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