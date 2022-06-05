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影／台灣不自由的民主？蘇貞昌批馬為專制極權塗脂抹粉

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
行政院長蘇貞昌上午前往台北世貿中心參觀「2022台北國際書展」，看展前接受媒體聯訪，就前總統馬英九批評台灣有陷入「不自由的民主」危機，蘇貞昌表示，來為專制極權做塗脂抹粉，一定不為台灣人民接受，也一定成為世界笑柄。記者黃義書／攝影
行政院長蘇貞昌上午前往台北世貿中心參觀「2022台北國際書展」，看展前接受媒體聯訪，就前總統馬英九批評台灣有陷入「不自由的民主」危機，蘇貞昌表示，來為專制極權做塗脂抹粉，一定不為台灣人民接受，也一定成為世界笑柄。記者黃義書／攝影

行政院蘇貞昌上午前往台北世貿中心參觀「2022台北國際書展」，看展前接受媒體聯訪，談及防疫、斯洛伐克訪問團等議題進行回應。

同時就前總統馬英九談六四的時候，批評台灣有陷入「不自由的民主」危機。蘇貞昌表示，台灣的自由、民主，全世界公認、各種評比也都名列前茅。我們看到中國用蠻橫的手段打壓香港的民主，對新疆、西藏用各種粗暴的手段，違逆人權，而在防疫的工作上最可以對比，台灣用民主、開放、溝通，大家一起合作來對抗疫情、病毒，中國卻粗暴封城，連他的人民都不接受，而還有人竟然違逆事實，來為專制極權做塗脂抹粉，對自己反而多所扭曲，不但一定不為台灣人民接受，也一定成為世界笑柄。

隨後蘇貞昌除了依安排行程參觀各書店的展場，順便逛了不少小書攤，比預定一小時的行程多了一倍的時間，也買了二、三十本書。蘇貞昌還特別強調說書是自己花錢買的，不可打「統編」，不然會被害死。

行政院長蘇貞昌上午前往台北世貿中心參觀「2022台北國際書展」，除了依安排行程參觀各書店的展場，順便逛了不少小書攤，比預定一小時的行程多了一倍的時間，也買了二、三十本書。蘇貞昌還特別強調說書是自己花錢買的，不可打「統編」，不然會被害死。記者黃義書／攝影
行政院長蘇貞昌上午前往台北世貿中心參觀「2022台北國際書展」，除了依安排行程參觀各書店的展場，順便逛了不少小書攤，比預定一小時的行程多了一倍的時間，也買了二、三十本書。蘇貞昌還特別強調說書是自己花錢買的，不可打「統編」，不然會被害死。記者黃義書／攝影
行政院長蘇貞昌上午前往台北世貿中心參觀「2022台北國際書展」，除了依安排行程參觀各書店的展場，順便逛了不少小書攤，比預定一小時的行程多了一倍的時間，也買了二、三十本書。蘇貞昌還特別強調說書是自己花錢買的，不可打「統編」，不然會被害死。記者黃義書／攝影
行政院長蘇貞昌上午前往台北世貿中心參觀「2022台北國際書展」，除了依安排行程參觀各書店的展場，順便逛了不少小書攤，比預定一小時的行程多了一倍的時間，也買了二、三十本書。蘇貞昌還特別強調說書是自己花錢買的，不可打「統編」，不然會被害死。記者黃義書／攝影

蘇貞昌 台灣人 行政院

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