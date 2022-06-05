火化之亂 藍黨團轟「1個指揮中心、2種說法」

針對近日確診死亡個案火化爭議，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今上午舉行記者會批評，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥在去年記者會上，明明提及24小時內火化，如今指揮官陳時中又說沒要求，書記長萬美玲質疑，一個指揮中心兩種說法，「是陳時中打臉陳宗彥？」

曾銘宗指出，陳宗彥去年6月8日在記者會說，針對新冠確診者死亡，各縣市都有訂定相關指引及規範，地方殯葬業者在管理機關實務上都是依照24小時內火化標準。指揮中心過去2年半的實務操作，如今朝令夕改，造成許多民眾無法見到家人最後一面，黨團要表達譴責，並要求指揮中心重新規範清楚，讓民眾及殯葬業者有所遵循。

中央規範前後不一，造成家屬留下遺憾、殯葬業者遭受很多責難，如果標準不一，家屬意見分歧，又該如何處置？

國民黨立委洪孟楷表示，2012年行政院衛生署已經公告，新型冠狀病毒呼吸道重症，屍體處置就是24小時內入殮並火化，或在指揮中心成立期間，依照指揮官指示辦理。除非民進黨政府上任5年多有再調整，否則不是應該以當初公告為準？

洪孟楷說，過去2年多，確診死亡後24小時內火化的標準，如今陳時中不僅不認，還要再把相關規範責任給地方政府去承擔。繼口罩之亂、疫苗之亂、快篩之亂後，指揮官還來引起「火化之亂」，什麼都沒準備好，或是什麼都可以變化，這就是民進黨政府口中的新防疫模式？