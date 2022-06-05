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訪胡佛研究所 朱立倫：國民黨持續捍衛自由民主價值
國民黨主席朱立倫訪美之旅，首站前往史丹佛大學胡佛研究所。朱立倫今透過臉書表示，這次來美國，就是要和全世界民主國家交朋友，國民黨會持續扮演穩定台海和平的重要力量。
朱立倫指出，距離他上次訪問胡佛已經3年了，很高興再次見到許多老朋友，也結交許多新朋友。
朱立倫表示，他們和常駐胡佛熟悉台灣的學者專家，包括戴雅門（Larry Diamond）、祁凱立（Kharis Templeman）、前軍事將領以及新生代學者共同探討疫情後的國際變局、美中台關係的最新動態，以及大家相當感興趣的地方選舉議題。
面對自由主義國際秩序面臨挑戰，朱立倫表示，國民黨會持續捍衛中華民國、貫徹自總理孫中山創黨建國以來的自由民主價值。
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