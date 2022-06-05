影／被喊「包中」 蔡其昌：會當立委、市長 也會包粽子

立法院副院長蔡其昌今天在沙鹿參加愛心包粽子義賣活動，他自稱這幾年已學會包粽子，今天和志工媽媽們包粽子，展現自己不但會當立委，也有能力當市長，也會包粽子，現場有支持者大喊「包中」，預祝他年底選舉成功。

被問到今天包粽子和年底選舉是否有關？蔡其昌回「沒有關係，端午節已過」。他說，北勢愛心協會常年做弱勢關懷，弱勢者平常就需要食物支持，粽子送給弱勢者，使用和保存方便，今天包粽子不是因為端午節，他協助愛心協會長期關心弱勢朋友，也配合協會對台中海線弱勢的關心，協會反應快篩劑也不足，他將再募快篩劑給協會，支持公益。

蔡其昌說，台中有愛，這是善的循環，志工合力散播善念和愛心，受助者將來有機會，也會將自己能力所及再分享，幫助別人，這就是善的循環。他強調台中是有愛的社會，自己長期推動並支持愛心活動，善心循環，今天和志工媽媽們一起包粽子，也展現自己不但會當立委，也有能力當市長，也會包粽子。

北勢愛心協會理事長楊鈺翔表示，該協會每年舉辦包粽愛心活動，每年包5000到6000顆，去年因疫情沒包粽子，所包的粽子都給弱勢團體，立法院副院長蔡其昌今天到沙鹿北勢愛心協會，參加端午香粽傳千里綁粽子、包愛心粽義賣活動，現場有支持者喊著「包中」，祝福蔡其昌年底選舉成功。