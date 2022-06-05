馬英九形容台灣「不自由的民主」 蘇貞昌：必成世界笑柄
行政院長蘇貞昌今天上午參觀台北國際書展，媒體問到怎麽看前總統馬英九談六四時說「台灣是不自由的民主」。蘇貞昌表示，有人竟然「違逆事實，來為專制極權做塗脂抹粉，對自己反而多所扭曲，不但一定不為台灣人民接受，也一定成為世界笑柄。」
媒體問，馬英九前總統昨日談六四的時候，批評台灣，而讚揚習近平的民主，說「台灣是不自由的民主」，蘇貞昌怎麼看？
蘇貞昌說，台灣的自由、民主，全世界公認、各種評比也都名列前茅。中國用蠻橫的手段打壓香港的民主，對新疆、西藏用各種粗暴的手段，違逆人權。台灣用民主、開放、溝通，大家一起合作來對抗疫情、病毒，中國卻粗暴封城，連他的人民都不接受。
他指出，「還有人竟然違逆事實，來為專制極權做塗脂抹粉，對自己反而多所扭曲，不但一定不為台灣人民接受，也一定成為世界笑柄。」
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