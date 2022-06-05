柯文哲跟風唱「愛你」改編版 網友炸鍋：放過阿北吧！
全台掀起回憶殺，許多中年心凌男孩，跌回18年前的粉紅泡泡。今天端午連假最後一天，台北市長柯文哲也在臉書拍影片跟風，他說，「雖然我的青春沒有這首『愛你』，但這首歌被改編成疫情版，有網紅模仿我唱起來，也邀我一起唱，那我就來唱個兩句」，但先警告「不准笑」。
柯文哲被網紅小阿烈點名一起唱改編的王心凌愛你疫情版，不計形象跟唱，一開始抓不到Key，後來根本跟不上拍子，還一度想放棄「算了」，不過柯文哲被模仿他的網友感動，再接再厲挑戰，貼心的小編還在影片放出「噪音警示」，也因柯文哲一開口全部走音，小編實在受不了「要大家放過阿北」。
柯文哲在影片中開唱，「確診數下降一點，希望我的忠言，時鐘能真的看見，名牌少報一點，記者會不用每天」，甚至影片最後的彩蛋，還有自稱頭號柯黑的議員王世堅，柯文哲高唱「王世堅、讓我心甘情願.....愛你！」
正因柯文哲的開唱太犧牲，臉書貼文短短十分鐘，已有數百網友留言，有網友說，「吼唷～為什麼要為難阿北啦！」「我一直笑是正常的嗎？」「放過阿北吧不要為難市長了，讓小阿裂唱就好了！」
還有網友認證「拍子沒跟上，阿北本人無誤果然，沒有音準的才是本尊」、還有網友說「太可愛哈哈哈哈哈哈哈、太爆笑了」，「術業有專攻」、「笑到併軌」、「網紅模仿的太失敗了！唱的比本尊好是不合格的」。
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