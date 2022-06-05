影／斯洛伐克訪團抵台　國會副議長：來訪證明支持台灣

斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團於今天（5日）上午抵台訪問，訪團此行將晉見蔡總統、拜會蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、科技部次長陳宗權及衛福部等，訪問團預計10日離台。斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）抵台時表示，斯洛伐克支持台灣，這次來訪就是最好的證明。

斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）偕國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osusky）議員，以及布拉提斯拉瓦（Bratislava）省省長德若巴（Juraj Droba）等國會議員及官員共10人，今天上午7點21分搭乘長榮航空BR-66航班抵達桃園國際機場，駐斯洛伐克代表李南陽陪同訪團抵台。外交部政務次長曾厚仁代表接機，斯洛伐克駐台代表博塔文（Martin Podstavek）也到場迎接訪團。

訪問團成員抵台後，依序發表簡短談話。斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）表示，斯洛伐克支持台灣，這次來訪就是最好的證明。國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osusky）則說，很榮幸和副議長、議員們和布拉提斯拉瓦省省長德羅巴（Juraj Droba）一起來台，布省是斯洛伐克最繁榮的地方。

布拉提斯拉瓦省省長德羅巴（Juraj Droba）表示，此行來台強化並支持雙方的友誼，我們與中華民國台灣擁有相當良好的建設性關係，布拉提斯拉瓦省計劃和高雄市簽訂夥伴締盟協定，他也提到此次與台灣官員見面的行程滿檔。

外交部表示，訪賓此行將晉見蔡英文總統、拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、科技部次長陳宗權及衛福部等；游院長及吳部長將分別設宴款待。訪團行程亮點包括吳部長將頒贈「睦誼外交獎章」給歐舒斯基友台小組主席，表彰他對深化台斯關係的貢獻，雙方也將簽署「台斯民事暨商事司法合作協議」。

其他行程包括中央研究院生技研究園區、工業技術研究院、國家實驗研究院半導體研究中心、電機電子工業同業公會；訪團也將赴高雄拜會市長陳其邁，並由德若巴省長與陳市長簽署夥伴締盟協定、舉行招商說明會及參觀相關市政建設。

外交部指出，勞倫契克副議長及友台小組主席歐舒斯基均為台灣長期友人，推動國會通過友我決議案不遺餘力；斯洛伐克國會自上年外交委員會首次通過支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）決議案，本年國會外交、衛生及歐洲事務三個委員會於一週內連續通過三個支持台灣參與WHA的決議文，肯定我國防疫典範及援助烏克蘭難民的人道義舉，同時支持台灣參與世衛組織。

此外，在去年我國疫苗短缺之際，勞倫契克副議長及友台小組主席歐舒斯基均敦促斯國政府捐贈我國16萬劑疫苗，展現斯國國會對台灣的鼎力支持。

德若巴省長擔任國會議員期間曾三次訪問台灣，並協助推動 「避免雙重課稅協定」、「免試互換駕照協定」及「打工度假」等台斯雙邊重要協定。此行是第二度以省長身分訪台；高雄市於2020年底捐贈布拉提斯拉瓦省30萬片口罩，開啟兩國地方政府「善循環」的交流合作。德若巴省長此行將與高雄市締結夥伴協定，並親自主持招商說明會，以增進布拉提斯拉瓦省與高雄市的貿易往來及投資商機。