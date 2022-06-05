斯洛伐克聯合訪團抵台 國會副議長：斯國支持台灣

斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團一行今上午7時許抵台，斯國國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）在機場簡短致詞表示，斯洛伐克支持台灣，這次來訪就是證明。

布拉提斯拉瓦（Bratislava）省省長德若巴則說，「我們來此強化並支持雙方友誼，以及與中華民國台灣擁有相當良好的建設性關係」；德羅巴並提及，此行將和許多台灣官員會面，布省也計畫與高雄市簽署夥伴締盟協定。

繼去年12月斯洛伐克經濟部次長葛力克（Karol Galek）率團訪台後，斯國國會副議長勞倫契克偕國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osusky）、布拉提斯拉瓦省省長德若巴（Juraj Droba）等國會議員及官員共10人，今日至10日以外交泡泡方式聯合組團訪台；由外交部政務次長曾厚仁代表接機。

外交部指出，訪賓此行將晉見蔡英文總統、拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、科技部次長陳宗權及衛福部等；吳釗燮將頒贈「睦誼外交獎章」給歐舒斯基，表彰他對深化台斯關係的貢獻，雙方也將簽署「台斯民事暨商事司法合作協議」。

其他行程包括中央研究院生技研究園區、工業技術研究院、國家實驗研究院半導體研究中心、電機電子工業同業公會；訪團也將赴高雄拜會市長陳其邁，並由德若巴與陳其邁簽署夥伴締盟協定、舉行招商說明會及參觀相關市政建設。