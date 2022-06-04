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馬英九嗆蔡政府：連「很多小孩走了」都不准說 有臉說自己民主

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
前總統馬英九。圖／本報資料照片
前總統馬英九。圖／本報資料照片

今天是「六四事件」33周年，前總統馬英九在臉書諷刺，蔡政府高呼對岸要善待異議人士，自己卻打壓、消滅異議人士，墮入「不自由的民主」與「民選的專制」之中，值得警惕；民進黨反批馬誤導視聽、貽笑國際，讓正在訪美的國民黨主席朱立倫無地自容。馬英九辦公室回嗆，一個連「很多小孩走了」都不准說的政府，看到不同意見就扭曲抹紅的執政黨，還有臉來說嘴自己是自由民主？

馬辦指出，民進黨雖舉一些國外的數據，但是在這幾年「美中對抗」氛圍下，相關評價根本沒有真實的呈現蔡政府的問題，例如蔡政府執政以來關新聞台、查水表、幫涉貪前總統除罪等行徑，外國相關單位似乎視而不見，使得台灣的民主成績失真，讓人深感遺憾。

馬辦說，許多人認為，打壓異己的民進黨，和他們口中批判的中共有何差別？台灣民眾的眼睛是雪亮的，並不會允許蔡政府持續以內宣方式蒙蔽大眾。

馬辦強調，任何政黨都不該基於自己的意識形態，迫害講真話的民眾，傷害得來不易的民主。馬前總統絕對堅定地與臺灣民眾站在一起，不會讓民進黨繼續戕害台灣民主。

馬英九 朱立倫

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