朱立倫談六四：訪美是國民黨與世界民主陣營交流的行動

今天是「六四事件」33周年。國民黨主席朱立倫在臉書表示，此次訪美行程正是國民黨與世界民主陣營交流的行動作為，國民黨不僅聲援民主行動，更會繼續一步一腳印用行動落實民主精神，繼續努力，「這是國民黨百年前創黨建國的初心，也是此刻要堅守的使命」。

朱立倫表示，每年此時都會想起，1989 初夏北京廣場上追求自由的青年學子們，曾在世人的眼中燃起，中國大陸民主改革的希望。33年後的此刻回顧，更不免感慨，如果當年歷史走出不同結局，今天的香港、台海、新疆，甚至當前整體的全球局勢，是否能有很大的不同？

「我們不能忘記，當年曾有那麼一群熱愛自由的中國青年，為了理想灑下熱血、犧牲生命」，朱立倫說，在任何對中國大陸民主化的追求中，台灣在中華民國憲政體制中落實民主，成為亞洲最自由、開放社會的軌跡，一直是最重要的參照。

朱立倫表示，這是台灣的幸運，也是責任。面對這個在價值衝突的動盪年代，我們有責將本於自身經驗，溝通東西視角，捍衛進步價值，將自由的風吹向華文圈的每個角落，因為爭取自由聲音不會停歇，只要人們勇敢地喊出，即便在空谷，也會有聲聲迴響。