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遭綠營批不給恩恩爸真相爽過端午 市府人士：侯友宜在做母二七

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林鶴明批不給恩恩爸真相爽過端午 市府人士：侯友宜在做母二七

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜將於明天下午3點出席新北市疫情說明會，針對時事政論相關問題也將親上火線回應。圖／本報系資料照
新北市長侯友宜將於明天下午3點出席新北市疫情說明會，針對時事政論相關問題也將親上火線回應。圖／本報系資料照

新北市長侯友宜2天沒有公開行程，也被民進黨人士批評「神隱爽過端午」、「侯市長臉書已經五天沒有更新，壓力只會越來越大。」明天侯友宜將出席新北市疫情說明會，市府人士表示，侯友宜是回嘉義處理母親喪事，忙完才回新北處理市政。

新北市議員戴瑋姍發文批評，新北市府又在帶風向，推基層來擋砲火，聲稱基層「成為整個制度下的犧牲者」，暗示市民不要追蹤本案。消防局曾對他表示，流程必須先確認恩恩後送的醫院，才能出車。救護員有醫療專業，救護車上有氧氣罩和急救設備，接到人再聯絡後送醫院，都比在家等待好。衛生局長官甚至不認為等半小時有什麼問題。

戴瑋姍指出，沒即刻派車的理由是，從與恩恩媽的對話中，無法判斷孩子的脈搏血壓，所以不認為這是很緊急的個案。原來在新北，打119報案前要先確認病患各項生命數值？為了推卸責任，這兩個單位回答都真夠冷血。侯市長臉書已經五天沒有更新，壓力只會越來越大。

民進黨副秘書長林鶴明昨表示，恩恩爸淚灑求真相，但新北市長侯友宜卻神隱爽過端午，要求侯友宜儘早還原真相。

稍早新北市政府公告明日行程，侯友宜將於明天下午3點出席新北市疫情說明會，針對時事政論相關問題也將親上火線回應。

市府人士表示，對於林鶴明說侯友宜神隱過端午，根本不是這樣，侯友宜是回嘉義要處理家裡的事情，忙完才要回來新北處理市政，今天是侯友宜母親的二七，所以明天才有公開行程，侯友宜擔任市長以來，認真投入市政工作，即便是因喪母之痛，還是秉持公務人員精神跟態度，強忍悲傷也要回到崗位做事。

侯友宜 林鶴明

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