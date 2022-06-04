台灣兒童疫苗施打遲了？游淑慧:李秉穎欠父母幾個答案

台灣兒童疫苗的施打遲了、晚了？台北市議員游淑慧下午在臉書發文指出，ACIP兩次的會議紀錄，討論過6至11歲兒童施打疫苗的問題，兩次會僅差一個月，但決議卻天翻地覆，李秉穎欠父母幾個答案。

游淑慧表示，ACIP是衛福部生福利部設置的，傳染病防治諮詢會預防接種組， 提供疫苗施打政策的相關專家意見，主席是李秉穎。

游淑慧說，這一個小組在今年的3月24號及4月20日，分別討論過6至11歲兒童施打疫苗的問題，兩次會僅差一個月，但3月24日「不建議」接種，等到疫情將起、火燒屁股後，4月20日又逆轉為「建議推動」。

游淑慧表示，請教指揮中心和李秉穎幾個疑問一，美國、歐洲都是去年11月後就陸續開打6至11歲兒童疫苗，到了今年的三月，累積已「千萬名兒童」施打。但為什麼到ACIP會議中，卻說還要等更安全性及效益資料數據，所以不建議施打？

游淑慧說，那在短短的一個月中，到底又等到什麼了不起的新資料，推翻前次決議，改為建議推動？ACIP的兩極決議，就讓台灣兒童疫苗的施打晚了1個月，評估依據是什麼？

二，ACIP的意見重不重要？誰決定我們兒童疫苗的施打？ACIP直到4月20日專家會議才再次更改決議，建議「 6至11歲兒童接種Moderna 疫苗」。但指揮中心4月17日就提前表示，食藥署已召開專家會議在考量有效性、安全性等狀況下，同意6歲到11歲兒童可施打莫德納疫苗。

游淑慧指出，到底我們疫苗接種政策，那些專家決定？他們的專業是什麼？誰讓台灣兒童疫苗的施打遲了、晚了？