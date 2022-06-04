影／呂秀蓮超越黨派做事 盧秀燕：這也自己的理念

前副總統呂秀蓮今在台中市舉辦「新女性HER-Story 50年台中特展」，台中市長盧秀燕、前市長林佳龍共同出席。盧致詞說，台灣女性能做到總統、副總統與六都市長，呂副總統功不可沒，且呂做事超越黨派，為台灣奮鬥，「這也是我自己的理念」。呂秀蓮會後牽起前、現任台中市長的手，一起合影。

林佳龍先到會場，坐在混元禪師旁，盧秀燕隨後到會場，逐一與林佳龍、混元禪師、呂秀蓮握手寒暄後，盧坐在混元禪師與呂秀蓮中間，過程中，盧、呂不時耳邊交談、互拍手背，互動熱絡。

盧秀燕致詞提到，這次展覽也是呂前副總統的奮鬥史展現，她不僅是台灣民主的先驅，也是新女性主義的倡議者，一生致力推動台灣新女性運動，因為她的努力，不僅讓台灣民主進步，也大幅提升台灣的女性地位。

盧說，今天台灣女性能當到總統(蔡英文)、副總統(呂秀蓮)與六都市長(指她自己)，呂副總統功不可沒，我今天出席向他致敬，也向她致謝。

盧秀燕表示，呂前副總統有三項特質，第一是勇氣十足，永遠敢說真話、做真事；第二是呂前副總統永遠奮鬥不懈怠；第三是呂前副總統超越黨派，做的事情永遠都在為台灣奮鬥，「這也是我自己的理念」。

呂秀蓮致詞提到，感謝第五場「新女性HER-Story 50年」巡迴展能在台中舉辦，她先前致電盧市長時，盧市長當下即允諾，讓她相當感動。呂致贈盧「兩岸恩怨如何了」一書，期待大家超越黨派共同合作，共創和平；盧則90度鞠躬致謝。

會後，呂秀蓮更牽起前台中市長林佳龍、現任市長盧秀燕手，並說藍、綠台中市長一起來，是非常有意義的事，而今天是中國六四天安門事件紀念日，她拒絕任何型態的六四悲劇再發生，台灣絕對是最好的表率。