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確診者死亡到底何時火化？新北要求中央說清楚

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市府今下午舉行疫情說明會，自從5月6日新北市突破萬人確診後，確診人數一路爬升至5月18日27230人，之後確診人數有趨緩現象，直到今天確診人數9820例，歷經28天首度跌破萬人。記者李定宇／攝影
新北市府今下午舉行疫情說明會，自從5月6日新北市突破萬人確診後，確診人數一路爬升至5月18日27230人，之後確診人數有趨緩現象，直到今天確診人數9820例，歷經28天首度跌破萬人。記者李定宇／攝影

衛福部長陳時中日前說沒有規定確診者死亡一定需24小時內火化，引發網友質疑過去燒心酸的，衛生局長陳潤秋表示，希望中央說清楚火化時間，地方才能有所依循。

陳潤秋說，新冠肺炎被列入法定傳染病，都需要在24小時通報，伊波拉病毒是24小時內要求入殮火化，新冠肺炎則是火化或報請地方主管機關處理。

但因新冠肺炎沒有確切火化時間又是第五類傳染病，因此這兩年殯葬業、衛生局都在論述什麼時間點火化才正確。中央雖說盡速，但因沒有真正清楚時間，因此過往比照第五類在24小時內火化，希望中央說清楚火化時間，地方才能有所依循。

新北市府今下午舉行疫情說明會，自從5月6日新北市突破萬人確診後，確診人數一路爬升至5月18日27230人，之後確診人數有趨緩現象，直到今天確診人數9820例，歷經28天首度跌破萬人。

新北市副市長劉和然表示，依造7日平均數北部地區確診人數正緩降中，提醒民眾仍要注意生活防疫相關措施。今日新北市居家隔離2萬3783人、居家照護7萬4273人。

新冠肺炎 衛生局 陳時中

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