陳時中稱「沒要求確診遺體24小時內火化」 洪孟楷酸：大家誤會2年？

新冠疫情持續兩年多，確診死亡個案大多在24小時內火化，不過，指揮官陳時中日前卻說「過去從沒要求確診死者需在24小時內火化」，引發爭議。國民黨立委洪孟楷拿出過去新聞報導打臉陳時中，「過去2年多難道從上到下都誤解指揮中心意思？」

洪孟楷表示，大家要的更不是推卸責任的說辭，而是明確告訴醫院、地方政府，往後還有確診死亡個案，應該多久內火化。

洪孟楷說，疫情嚴峻，到現在已經近3000位國人確診離去，而最讓家屬感到遺憾的是，確診後24小時內遺體火化，很多人都來不及見上最後一面。陳時中突然說沒有強制規定24小時內一定要火化，更讓全民傻眼，過去2年多難道從上到下都誤解指揮中心意思？

洪孟楷指出，根據去年的新聞，當時的副指揮官陳宗彥回答媒體「地方政府實務上都會在24小時內火化」，代表指揮中心就是知道這是標準作業流程。現在有檢討的聲音，指揮中心又把責任撇清，沒有規定一定要24小時火化，那到底公告期限多久？指揮中心也該清楚說明。

洪孟楷找到在民國101年時，當時衛生署公告所謂第五類法定傳染病，就有說明是「要24小時內入殮或火化」；除非民進黨政府上任後又重新公告，否則以前的公告不認，又不願意明白告知所謂「公告期限」究竟多長？分明就是不想承擔責任，沒有肩膀。

洪孟楷感嘆，蔡政府說要過新防疫生活，卻什麼都沒有準備好，連最基本的火化指引也都讓國人難以捉摸，民眾要的不是推卸責任的藉口，而是解決問題的辦法。指揮中心獨攬大權，就應負起相對責任，說明清楚，才能有規可循，避免更多糾紛和困擾。

不過，查詢全國法規資料庫，傳染病防治法第50條，死者家屬對於經確認染患第一類傳染病之屍體應於24小時內、染患第五類傳染病之屍體應於中央主管機關公告之期限內入殮並火化；其他傳染病致死之屍體，有特殊原因未能火化時，應報請地方主管機關核准後，依規定深埋。