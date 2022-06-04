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葉元之扮「強泥戴普」：台灣人要學習和蔡總統共存

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
新北市議員葉元化身為「強泥戴普」，酸蔡政府處理疫情不力。圖／取自葉元之影片截圖
新北市議員葉元化身為「強泥戴普」，酸蔡政府處理疫情不力。圖／取自葉元之影片截圖

新北市議員葉元之在個人YouTube頻道上傳最新嘲諷時事影片，模仿近日因與前妻官司勝訴而爆紅的影星強尼戴普，化身為「強泥戴普」，酸蔡政府動不動告人民、福吉美快篩驗不出omicron病毒、蔡政府隱匿疫情等，片尾還改編藝人王心凌經典歌曲「愛你」，反諷民進黨一連串防疫的亂象。

影片一開始，葉元之扮演的「強泥戴普」表示自己最近告贏了前妻安柏，獲賠3億多台幣，特別來台灣考察，因為聽說台灣政府也很愛告人民，所以來學習。

影片中記者問葉元之，怎麼看行政院長蘇貞昌說要查辦郭彥均的事件。葉元之表示，台灣政府很厲害，用告人的方式讓人民不敢講真話，正是他要學習的技巧；葉元之說，也許蘇貞昌覺得死14位小孩沒有很多，但這數字在美國就覺得很多，可能大家對數字的觀念不一樣。

葉元之說，台灣總統蔡英文好像對藝人小孩出生比較有興趣，甚至對美國總統拜登的毛小孩也很重視，拜登的狗過世，蔡總統馬上發文哀悼，但強泥說，拜登搞不好覺得，「干你屁事」。他也勸台灣人，蔡總統就是不關心台灣小孩，台灣人要學習和這種總統「共存」，不要再逼她。

對於台灣最早進口的唾液快篩根本驗不出omicron病毒，葉元之說，要把當天通過EUA的會議紀錄拿出來看，但他聽說，衛福部的會議紀錄比鹿鼎記裡的42章經還難找；他更反諷，陳時中之前請大家嫌快篩貴就不要買，其實是用另類方法，暗示大家不要買這沒用的唾液快篩，所以陳時中是個善良的人。

葉元之 唾液快篩 拜登

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