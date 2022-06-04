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羅智強「等不到程序正義」強調對朱立倫沒期待 明宣布決定

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
羅智強表示，對於朱立倫已沒有任何期待。記者翁唯真／攝影
羅智強表示，對於朱立倫已沒有任何期待。記者翁唯真／攝影

國民黨已提名行政院前院長張善政參選桃園市長，昨前台北市議員羅智強重啟祈福之旅，砲火猛攻黨中央的程序正義為0，羅今受訪表示，這段時間常聽到大局為重4個字，到底服務桃園市民還是程序正義為大局；對於黨主席朱立倫自嘲沒提到的都來罵我，因主席就是要挨罵，他說「已經沒有把期望放在朱立倫身上」。

羅昨天不斷強調等不到程序正義，也替立委呂玉玲抱屈，對於朱立倫近日訪美提及沒提到的都來罵我，因主席就是要挨罵，羅表示，已經沒有把期望放在朱立倫身上，但對張善政的智慧及胸襟格局仍保有期待。

羅氣憤的說，這些日子不斷聽到大家要他以大局為重，到底何謂大局，是服務桃園市民、程序正義還是今天走路群眾解決疫情困境又或是政黨政治興衰的大局，每人心中的大局都不相同，不過可以告訴大家他是以大局為重之人，相信張善政也是。

羅智強表示，對於張善政還有期待，明天會宣布他思考的重大決定，他還是會回到參選初衷，他說，公平正義為國民黨長久被大家詬病的問題，因為失去公平正義，等同於失去人民的信任，不論是要贏或要堅持原則，程序正義是國民黨最迫切該做的事。

朱立倫 張善政 桃園市長

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