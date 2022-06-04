談六四 蔡英文批威權國家封鎖真相 感謝美日共同抗疫

蔡英文總統今天在臉書表示，不同的政府體制，面對防疫時有不同的治理策略與回應方式，也可能對疫情發展帶來相當不同的影響，台灣是民主社會，因為各種意見紛陳，有時候溝通成本會比較高，但也正是因為民主社會資訊較公開透明的特色，才能讓所有公民都有機會取得資訊，集思廣益不只挖掘問題，也能尋求解決方案。

蔡總統指出，台灣在全民的努力下，這兩年的防疫工作也受到國際肯定，公開透明的民主監督機制，就是非常重要的關鍵。相反的，威權國家一味封鎖真相，箝制討論，抹煞的不只是民主價值，更有可能因為資訊不流通，導致疫情的惡化與加劇。

蔡總統說，33年前的今天，發生了六四天安門事件。而多年來始終維持以燭光晚會紀念六四的香港，今年首度完全沒有六四紀念活動的集會申請。香港多所大學中，關於民主與六四精神的雕像，也莫名遭到移除。關於六四的集體記憶，在香港正在被系統性的抹滅。

蔡總統表示，相信這樣的蠻橫手段，並無法抹去人們的記憶。當民主受到威脅，而世界威權主義也正在擴張，台灣更需要堅守民主價值，並且和共享民主自由理念的國際夥伴堅定互相扶持。

蔡總統指出，去年的今天，正好日本捐贈給台灣的124萬劑AZ疫苗抵達，台日間的深刻友誼讓大家都非常感動，也更是民主政體攜手防疫的具體展現。疫情期間，我國和美國、日本及歐洲許多國家，都透過互相捐贈重要防疫物資，共同抵抗疫情，這就是因為，熱愛自由的人們更應該互相支持。

蔡總統說，身在民主國家，應當珍惜言論自自所打造的強韌民主，但也更應該謹慎行使言論自由的權利，尤其是在疫情期間，錯假訊息不但會造成恐慌，也會增加醫護人員的負擔。收到可疑訊息，協助澄清，不要轉傳，可以更有助於防疫。

蔡總統表示，儘管民主社會意見多元，但公開透明的資訊，以及積極溝通彼此說服的真摯努力，最後一定能夠讓我們團結在一起，攜手度過疫情當中的許多重要挑戰。