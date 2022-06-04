外交部發簡體文 籲中國人民搜尋「六四天安门」

今天是六四天安門事件33週年，外交部臉書專頁今發文，以簡體字呼籲中國人民，上網搜尋六四天安門相關訊息。外交部更在發文中指出，「既然都用VPN看到我们臉書上這段文字了，不妨搜尋一下六四天安門」，要中國民眾看看在自己的國家，有什麼訊息被隱藏。

外交部以簡體字和英文，在臉書發文要致信給中國人民。外交部文中表示，每年到了6月4日，相信中國人民都感受到，有很多事不能說也不能查，呼籲所有使用VPN（虛擬私人網路，指中國人民使用臉書必須翻牆）的中國人，既然看到此篇發文，就可以上網搜尋一下「六四天安門」。

外交部文中也指出，期盼有一天，中國不會再有犧牲個人成全政黨的事情，也期盼自由民主與人權能夠成為兩岸人民的共同語言。

●外交部臉書全文： 致中国人民 33年前的今天，追求自由民主的声音聚集北京天安门广场，而一夕之间突然静音了，世代记忆就此断裂。 相信你们多少都有感受到，每年到了这一天，有很多事情不能说、不能讲、不能写、甚至不能查。 既然都用VPN看到我们脸书上这段文字了，不妨搜寻一下「六四天安门」，找看看在自己的国家，有什麽讯息被隐藏了，又是谁在刻意隐藏。 我们期盼，未来有一天，你们不会再有牺牲个人成全政党的事情发生；也希望，自由民主与人权也能够成为我们和你们的共通语言。 祝 顺心平安