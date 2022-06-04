快訊

中重症死亡雙新高！本土+68118例 中重症+496 死亡+152

13縣市大雨特報 注意雷擊強風及溪水暴漲

單日確診數會破10萬？ 陳時中：差不多已到高點

外交部發簡體文 籲中國人民搜尋「六四天安门」

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
外交部臉書發簡體字文，呼籲中國人民，上網搜尋六四天安門相關訊息。圖／取自外交部臉書
外交部臉書發簡體字文，呼籲中國人民，上網搜尋六四天安門相關訊息。圖／取自外交部臉書

今天是六四天安門事件33週年，外交部臉書專頁今發文，以簡體字呼籲中國人民，上網搜尋六四天安門相關訊息。外交部更在發文中指出，「既然都用VPN看到我们臉書上這段文字了，不妨搜尋一下六四天安門」，要中國民眾看看在自己的國家，有什麼訊息被隱藏。

外交部以簡體字和英文，在臉書發文要致信給中國人民。外交部文中表示，每年到了6月4日，相信中國人民都感受到，有很多事不能說也不能查，呼籲所有使用VPN（虛擬私人網路，指中國人民使用臉書必須翻牆）的中國人，既然看到此篇發文，就可以上網搜尋一下「六四天安門」。

外交部文中也指出，期盼有一天，中國不會再有犧牲個人成全政黨的事情，也期盼自由民主與人權能夠成為兩岸人民的共同語言。

●外交部臉書全文：

致中国人民

33年前的今天，追求自由民主的声音聚集北京天安门广场，而一夕之间突然静音了，世代记忆就此断裂。

相信你们多少都有感受到，每年到了这一天，有很多事情不能说、不能讲、不能写、甚至不能查。

既然都用VPN看到我们脸书上这段文字了，不妨搜寻一下「六四天安门」，找看看在自己的国家，有什麽讯息被隐藏了，又是谁在刻意隐藏。

我们期盼，未来有一天，你们不会再有牺牲个人成全政党的事情发生；也希望，自由民主与人权也能够成为我们和你们的共通语言。

祝 顺心平安

外交部臉書發簡體字文，呼籲中國人民，上網搜尋六四天安門相關訊息。圖／取自外交部臉書
外交部臉書發簡體字文，呼籲中國人民，上網搜尋六四天安門相關訊息。圖／取自外交部臉書

外交部 六四 天安門

延伸閱讀

六四事件33週年 外交部臉書喊話中國網友翻牆找真相

傳日擬派自衛隊人員駐台 外交部：日內部作業不作評論

布林肯談六四事件33周年 承諾持續追究中國人權暴行

美放回「不支持台獨」 外交部：美已說明、沒其他評論

相關新聞

傳日擬派自衛隊人員駐台 外交部：日內部作業不作評論

日本媒體今報導日本政府打算最快今年夏天派遣自衞隊現役人員常駐台灣，對此，外交部回應表示，事涉日本政府內部作業，外交部不作...

24小時內火化是一場誤會？是誰剝奪親人最後告別

新冠肺炎改變了很多事，連好好為親人送終的機會都沒有，疫情下中央地方各唱各的調，讓許多人無法和往生的親人當面說再見，遺憾終生。

葉元之扮「強泥戴普」：台灣人要學習和蔡總統共存

新北市議員葉元之在個人YouTube頻道上傳最新嘲諷時事影片，模仿近日因與前妻官司勝訴而爆紅的影星強尼戴普，化身為「強泥...

羅智強「等不到程序正義」強調對朱立倫沒期待 明宣布決定

國民黨已提名行政院前院長張善政參選桃園市長，昨前台北市議員羅智強重啟祈福之旅，砲火猛攻黨中央的程序正義為0，羅今受訪表示...

談六四 蔡英文批威權國家封鎖真相 感謝美日共同抗疫

蔡英文總統今天在臉書表示，不同的政府體制，面對防疫時有不同的治理策略與回應方式，也可能對疫情發展帶來相當不同的影響，台灣...

外交部發簡體文 籲中國人民搜尋「六四天安门」

今天是六四天安門事件33週年，外交部臉書專頁今發文，以簡體字呼籲中國人民，上網搜尋六四天安門相關訊息。外交部更在發文中指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。