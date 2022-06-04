影／呂秀蓮轟陳時中：要選明天就宣布、讓出大位

國內疫情高峰，替年底選戰添變數。民進黨台北市、桃園市長參選人未定，前副總統呂秀蓮今出席台中特展活動，呂秀蓮說，陳時中部長不要「一心二用」，若要選舉早一點宣布，「明天就對外宣布」，若不選也要盡早表態，否則民進黨台北、桃園市長參選人都虛位等他，「這樣公平嗎？民主嗎？」

呂秀蓮說，她不是防疫專家，2003年SARS來襲，她陪同前總統陳水扁與公衛專家建立SOP，剛開始，她看到中央流行疫情指揮中心做的不錯，但現在國人逐漸信心喪失，這是政府需要嚴重面對的課題。

呂秀蓮說，「陳部長您已經夠辛苦了，請您不要一心兩用，若要選舉，早一點宣布參選，將攸關全國生命健康的大權交出來。」若陳有佛心要救大家，也要盡早宣布，否則現在民進黨台北、桃園市長人選都虛位等他，「這樣公平嗎？民主嗎？」

呂更指出，過去給陳部長很多權力，「在行駛過程中有些已經超過憲法許可」，若要繼續擔任衛福部長，請趕快宣布不選舉；若要選舉，請明天宣布參選，讓出大位。

媒體問及是否支持交通部前部長林佳龍參選台北市長？呂秀蓮說，對她來說選舉不重要，因為兩年就要選一次。目前兩黨民主都呈現倒退現象，黨內民主需要黨內初選，若主席可以掌握提名大選，代表黨內民主完全停擺。

她也說，台灣的民主因為國人戴起口罩，民意聲音傳不來，現在台灣民主呈現倒退現象，是最大的隱憂。國人要對中國的威脅，有誰提出守護的主張？她認為選舉讓政黨去操決，誰當權有這麼重要嗎？