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六四事件33周年 蘇貞昌：權力讓人噤聲 中國的5月35日

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長蘇貞昌在臉書貼文指出，「今天是6月4日，卻是中國的5月35日。」他說，在中國，迄今六四仍是當權者要塗抹遮蔽的恥辱記憶。但他相信，歷史可以暫時被掩蓋，爭取民主的火苗卻不會被熄滅。圖／取自蘇貞昌臉書
行政院長蘇貞昌在臉書貼文指出，「今天是6月4日，卻是中國的5月35日。」他說，在中國，迄今六四仍是當權者要塗抹遮蔽的恥辱記憶。但他相信，歷史可以暫時被掩蓋，爭取民主的火苗卻不會被熄滅。圖／取自蘇貞昌臉書

今天是「六四事件」33周年紀念日，行政院長蘇貞昌在臉書貼文指出，「今天是6月4日，卻是中國的5月35日。」他說，在中國，迄今六四仍是當權者要塗抹遮蔽的恥辱記憶。但他相信，歷史可以暫時被掩蓋，爭取民主的火苗卻不會被熄滅，權力雖可以讓ㄧ些人噤聲在ㄧ時，卻不可能讓所有人靜默於永遠，在時間長河的淘滌下，謊言會篩走，真相會浮現，台灣從威權走向民主是如此，未來的中國也是如此。

蘇貞昌說，台灣人民過去兩年來，對全世界做了最好的示範，相較於中國，我們證明用民主自由的制度、活絡的公民社會，不斷地在不同意見中爭論、尋求共識，仍然可以全力做好防疫、還能顧好經濟。

蘇貞昌也表示，今天也是端午連假第二天，中央在六都的七個大型兒童接種站，三天來共服務2萬多名兒童，連假期間一樣提供服務。由於中央和地方各醫療衛生單位的通力合作、隨時檢討，現在各兒童接種站動線順暢、空間舒適，有效緩解地方診所的人流。

他說，現在已經是邁向正常生活的最後戰役，請大家完整接種疫苗、一起繼續努力做好防疫。

蘇貞昌 六四 連假

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