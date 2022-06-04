快訊

獨／21天新生兒確診「周遭人都陰性」 護理師曝1症狀家長易慮病

教部挨批軍營式管理 5成國高中制服不繡姓名不行嗎？

烘手機取代擦手紙恐讓病菌擴散？公廁管理單位陷兩難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳日擬派自衛隊人員駐台 外交部：日內部作業不作評論

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
圖為日本防衛大臣岸信夫。 路透
圖為日本防衛大臣岸信夫。 路透

日本媒體今報導日本政府打算最快今年夏天派遣自衞隊現役人員常駐台灣，對此，外交部回應表示，事涉日本政府內部作業，外交部不作評論。

據日本產經新聞獨家報導，日本目前派一名退休防衛省自衛官駐台，但很多相關人士認為，為了加強蒐集情資的能力，應派遣防衛省現役官員駐台，不過日本政府目前打算派駐台灣的防衛省現役官員並非武官，而是文職官員，與目前駐台的退休自衛官加起來共2人。

外交部表示，事涉日本政府內部作業，外交部不作評論，我國對於日本政府已多次在國際場域呼籲重視台海和平穩定的重要性並反對以武力片面改變現狀，表示歡迎與感謝。

外交部也指出，外交部一貫重視並籲請理念相近國家持續關切台海和平穩定與安全，共同捍衛國際社會民主價值，在威權體制向外侵略擴張，挑戰以規則為基礎的全球民主秩序之際，台灣將繼續與理念相近夥伴深化合作，共同捍衛國際正義與自由民主的共享價值。

日本 外交部 台海

延伸閱讀

因應台海情勢 傳日本將首度派防衛省現職官員駐台

日本2021年81萬人出生 創史上新低

美放回「不支持台獨」 外交部：美已說明、沒其他評論

港媒：中共20大 王毅將接替楊潔篪地位

相關新聞

領錢不開會… 有監委14個月未行使彈劾權

監察院長陳菊在年初院內談話會重話指出，不只一位監委彈劾審查會出席率不佳，應留意工作態度。國民黨立委陳以信調閱資料統計後指...

傳日擬派自衛隊人員駐台 外交部：日內部作業不作評論

日本媒體今報導日本政府打算最快今年夏天派遣自衞隊現役人員常駐台灣，對此，外交部回應表示，事涉日本政府內部作業，外交部不作...

六四事件33周年 蘇貞昌：權力讓人噤聲 中國的5月35日

今天是「六四事件」33周年紀念日，行政院長蘇貞昌在臉書貼文指出，「今天是6月4日，卻是中國的5月35日。」他說，在中國，...

最新資安月報 機關密碼用「鍵盤位置排序」遭破解

根據政院最新一期資安月報，某機關4月被發現電子郵件帳號密碼外洩，經調查後發現，外洩帳號的密碼多採用鍵盤位置排序，如1qa...

【專家之眼】憲法出錯了：人民不相信司法的根源

中正大學犯罪研究中心近年來的問卷調查顯示，「信任」法官審理案件是公平公正的民眾的占比，103年22%；104年23.5%...

六四33周年 馬英九：台灣墮入「不自由的民主」須警惕

今天是「六四事件」33周年。前總統馬英九在臉書表示，一方面，他要再次呼籲大陸當局，勇於面對歷史、承擔責任，才能往前邁進；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。