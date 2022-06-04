傳日擬派自衛隊人員駐台 外交部：日內部作業不作評論

日本媒體今報導日本政府打算最快今年夏天派遣自衞隊現役人員常駐台灣，對此，外交部回應表示，事涉日本政府內部作業，外交部不作評論。

據日本產經新聞獨家報導，日本目前派一名退休防衛省自衛官駐台，但很多相關人士認為，為了加強蒐集情資的能力，應派遣防衛省現役官員駐台，不過日本政府目前打算派駐台灣的防衛省現役官員並非武官，而是文職官員，與目前駐台的退休自衛官加起來共2人。

外交部表示，事涉日本政府內部作業，外交部不作評論，我國對於日本政府已多次在國際場域呼籲重視台海和平穩定的重要性並反對以武力片面改變現狀，表示歡迎與感謝。

外交部也指出，外交部一貫重視並籲請理念相近國家持續關切台海和平穩定與安全，共同捍衛國際社會民主價值，在威權體制向外侵略擴張，挑戰以規則為基礎的全球民主秩序之際，台灣將繼續與理念相近夥伴深化合作，共同捍衛國際正義與自由民主的共享價值。