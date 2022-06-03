朱立倫抵達華府 樂見美國友人「相信有很多可談」

國民黨主席朱立倫3日上午抵達訪美行第二站華府，他表示，將為國民黨駐美代表處揭牌，並拜會美國友人，「我相信很多可以談的。」朱立倫預告，接觸層面將更廣更多。

朱立倫2015年11月也曾以國民黨總統候選人及黨主席身分訪問華府，當時會晤白宮國家安全會議與亞太事務的資深主任康達（Daniel Kritenbrink）與國務院副國務卿布林肯（Antony Blinken）等人。

朱立倫表示，這次訪問與上次截然不同，2015年以總統候選人身分來訪，這次是政黨外交，會跟美方談談國民黨的駐美代表處，也會談台美議題；記者追問訪問層級，朱立倫並未正面回應，僅說該見的朋友都會見。