PTT發文惹議 會展基金會擬查林姓員工是否造謠

台北市會展產業發展基金會今天說，在批踢踢實業坊（PTT）發文惹議的林姓員工雖自稱非造謠，但會要求提出就醫及確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）資料，如果造謠就嚴懲。

民主進步黨籍台北市議員王閔生透過社群網站臉書（Facebook）表示， PTT帳號LoveError 1月發文過年要去女友家，5月造謠「老婆中重症住院，還有3個小孩，3、6，8歲，每個都燒到40度」，被發現有問題後又稱是幻想文。

王閔生昨天在台北市議會質詢時說，LoveError在網路說謊成性，造成社會恐慌，網友追查IP117.56.178.81發現，很多帳號都有用過這IP，包含going90、going70等都曾推文「塔綠斑」等，要求台北市政府徹查是否構成網軍？

北市府資訊局昨天發布新聞資料表示，比對來源確認為會展基金會林姓員工發文，並坦承LoveError、going70及going90都是他的帳號，發文是自身遭遇非造謠。

不過，資訊局今天告訴中央社記者，林姓男子雖自述非造謠，後續由會展基金會釐清。

會展基金會副執行長陳文鑠說，民國102年聘僱的林姓員工透過公務桌用電腦上網，在上班時間發文，已違反工作規範，影響基金會聲譽，將提人事評議委員會討論懲處。

此外，陳文鑠表示，已要求林姓員工提出自己及家人就醫、確診資料，釐清發文內容是否造謠，如果確為造謠就加重處分。

至於是否交北市府政風處調查？會展基金會主管機關北市府產業發展局主任秘書莊玫紅說，林姓男子非公務人員，不會交政風處調查，由基金會依工作規範處理。