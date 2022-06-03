蘇貞昌累了嗎？ 視察接種站口誤說「打贏這場防疫選戰」

行政院長蘇貞昌利用端午連假視察台中、台南及高雄三地的兒童大型疫苗接種站。蘇貞昌在高雄展覽館宣布加碼發送全台高中以下學校學生每人四劑免費快篩試劑，致詞時不小心說「我們一起打贏這場防疫的選戰」，稍作停頓後隨立即改口為「防疫的作戰」。

蘇貞昌今天偕同防疫指揮官陳時中、行政院發言人羅秉成等人視察高雄展覽館兒童疫苗接種情況，蘇神情感覺有點疲憊。蘇貞昌說，有些年輕爸媽因有些學校停止上課無法打疫苗而焦急，所以在六都開設了7個大型兒童疫苗施打站，這兩天已經施打1萬6300多人打了疫苗大受歡迎，非常感謝各地方政府配合，以及第一線犧牲端午連假出來施打疫苗的醫護人員、行政工作人員。

蘇貞昌宣布全台高中以下學校學生，一人可獲得四劑免費快篩試劑，由郵局直接配送各學校發給學生使用。

蘇貞昌說，這兩年多來大家辛苦了，因為全體國人同胞團結努力，我們才能一路走到這裡，或許不盡完美，但其實大家都很努力、都很辛苦，現在防疫工作來到最後最關鍵的一戰，打贏了這一戰，我們就能夠很快地進入完全的正常生活，所以請大家多忍耐、多配合、多加油，「我們一起打贏這場防疫的選戰」。