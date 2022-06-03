江啟臣：綠散布假訊息蘇貞昌不追究 「綠」能百姓不能

民進黨台中市長參選人蔡其昌特助蔡銘坤散布「台中市府僅施打7200劑兒童疫苗」圖卡，被抓包是假訊息。國民黨立委江啟臣表示，事實上台中已打10萬劑兒童疫苗，但蔡政府面對來自「蔡其昌團隊」的謠言，收起嚴辦態度，僅稱「互相了解就好」，讓民眾感覺只許州官放火，不許百姓點燈。

蔡其昌解釋是專指「校園」兒童疫苗施打，但其實蔡的圖卡並未提「校園」。行政院長蘇貞昌也稱蔡的助理所講的是校園兒童施打輝瑞疫苗的數量，還說疫情當前資訊很多，昨天他們雙方都已有對外說明，互相了解就好。

江啟臣以「很多孩子走了」為例，表示「很多」不是確切的數字，對父母而言，一個已經太多、太沈重，民進黨政府應該要與人民齊心，而不是糾結在多少死亡案例才能稱為「很多」。更荒腔走板的是，蘇貞昌下令「嚴辦」，要堵住人民的發言，這非民主國家的榜樣。

江啟臣說，他始終認為資訊正確、透明，是防疫最基礎的方針。事實上，截至昨日台中市已經施打超過10萬劑的兒童疫苗，蔡其昌團隊被更正錯假訊息的當日，台中市也已經施打了超過7萬劑的兒童疫苗，與謠言對比已經是相差十倍有餘。

江啟臣批評，訛傳台中市疫苗施打進度，不只是誤導民眾，更是徒增市民恐慌，市警局也認定訛傳施打疫苗劑量符合「惡、假、害」的要件，已經觸法。近日前後兩件的錯假訊息爭議，行政院用截然不同的態度處置，他會在立法院議場上問清楚行政院的政策，總不能是「綠能，百姓不能！」