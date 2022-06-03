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美放回「不支持台獨」 外交部：美已說明、沒其他評論

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
5月5日舊版 5月28日新版 美國國務院五月兩度更新美台關係現況事實清單，5月5日舊版（左）遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼，在最新版本（右，28日公布）再度放上，並重申「一個中國」政策。圖／取自國務院網站
5月5日舊版 5月28日新版 美國國務院五月兩度更新美台關係現況事實清單，5月5日舊版（左）遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼，在最新版本（右，28日公布）再度放上，並重申「一個中國」政策。圖／取自國務院網站

美國國務院官網一個月內二度更新網站上的美台關係論述，5月5日先移除「不支持台獨」的文字，5月28日又將「不支持台獨」的文字放回去。對此外交部回應表示，美方已就這次進行的部分文字調整對外說明，外交部對美國國務院網站進行的文字更新沒有其他評論。

美國在台協會表示，新版美台關係論述是基於美國國務卿布林肯於5月26日針對中華人民共和國的政策演說作出更新，重申美國長期的一個中國政策。

外交部強調，美方已對外說明，外交部沒有其他評論。而外交部也重申指出，中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，我國政府將繼續堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，以及堅持中華民國台灣的前途，必須要遵循全體台灣人民的意志。

外交部表示，台灣也將持續與美國及其他理念相近國家合作，共同對抗威權主義的擴張，捍衛民主，並捍衛台海安全，以及印太區域的和平穩定。

美國在台協會 外交部

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