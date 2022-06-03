民進黨：朱立倫標籤說失真 勿向美傳遞錯亂訊息

國民黨朱立倫主席今天表示，民進黨貼國民黨親中賣台標籤。民進黨副秘書長林飛帆回應，朱立倫應該回頭看一下國民黨過去言論，除了朱自己說「瘋豬肉」，國民黨國際部主任說「美國訪賓來台沒有幫助」、前總統馬英九說「美國只會賣武器給台灣但不會出兵」、藍委吳斯懷赴中聽中國國家主席習近平訓話，以及前黨主席洪秀柱赴新疆替中國擦脂抹粉，這些都民進黨貼標籤嗎？

林飛帆指出，台美關係的穩健發展有賴政府明確的以民主自由為核心的外交路線，並要感謝很多外交人員的付出，國民黨有意要修補跟美國的關係，民進黨樂見其成，也希望國民黨能真的擺脫過去「親中反美」的路線，朝野團結一致面對中國威脅，爭取民主盟友支持。

林飛帆說，但就在不久之前，朱立倫還未出國，洪秀柱就高調赴新疆，替中共擦脂抹粉；昨天朱主席前腳剛出訪，後腳國民黨就唱衰「台美21世紀經貿倡議」，確實令大家覺得精神錯亂，不確定國民黨究竟是要走什麼路線？

林飛帆表示，當前國際的戰略環境已相當清晰，站在民主自由與威權擴張的競爭前線，台灣必須向國際社會傳遞清楚而明確的訊息，那就是台灣不分朝野和民主盟友站在一起的決心堅定，不會動搖。

民進黨歡迎國民黨支持政府對外關係主張和路線，但也呼籲國民黨不要向國際社會傳達混淆和錯誤的訊息，一方面赴美說親美，二方面對國內又合理化中國打壓台灣作為、質疑台美深化交流。