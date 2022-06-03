快訊

入境檢疫擬放寬天數未鬆口3+4 莊人祥：觀光旅遊不考慮

死亡+142例 20歲男路倒送醫亡、7個月大男嬰重症哮吼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨：朱立倫標籤說失真 勿向美傳遞錯亂訊息

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，朱立倫標籤說失真，勿向美傳遞錯亂訊息。本報系資料照
民進黨表示，朱立倫標籤說失真，勿向美傳遞錯亂訊息。本報系資料照

國民黨朱立倫主席今天表示，民進黨貼國民黨親中賣台標籤。民進黨副秘書長林飛帆回應，朱立倫應該回頭看一下國民黨過去言論，除了朱自己說「瘋豬肉」，國民黨國際部主任說「美國訪賓來台沒有幫助」、前總統馬英九說「美國只會賣武器給台灣但不會出兵」、藍委吳斯懷赴中聽中國國家主席習近平訓話，以及前黨主席洪秀柱赴新疆替中國擦脂抹粉，這些都民進黨貼標籤嗎？

林飛帆指出，台美關係的穩健發展有賴政府明確的以民主自由為核心的外交路線，並要感謝很多外交人員的付出，國民黨有意要修補跟美國的關係，民進黨樂見其成，也希望國民黨能真的擺脫過去「親中反美」的路線，朝野團結一致面對中國威脅，爭取民主盟友支持。

林飛帆說，但就在不久之前，朱立倫還未出國，洪秀柱就高調赴新疆，替中共擦脂抹粉；昨天朱主席前腳剛出訪，後腳國民黨就唱衰「台美21世紀經貿倡議」，確實令大家覺得精神錯亂，不確定國民黨究竟是要走什麼路線？

林飛帆表示，當前國際的戰略環境已相當清晰，站在民主自由與威權擴張的競爭前線，台灣必須向國際社會傳遞清楚而明確的訊息，那就是台灣不分朝野和民主盟友站在一起的決心堅定，不會動搖。

民進黨歡迎國民黨支持政府對外關係主張和路線，但也呼籲國民黨不要向國際社會傳達混淆和錯誤的訊息，一方面赴美說親美，二方面對國內又合理化中國打壓台灣作為、質疑台美深化交流。

國民黨 民進黨 林飛帆

延伸閱讀

朱立倫：我重回黨主席和7年前不一樣 做了這三件對的事

朱立倫訪美強調親美立場：不會因中共的立場有任何退縮

朱立倫訪美喊「回來了」 綠營酸：美對藍立場有疑慮

影／赴美見不到坎伯？朱立倫：此行沒有比較的心情

相關新聞

朱立倫：我重回黨主席和7年前不一樣 做了這三件對的事

國民黨主席朱立倫訪美，2日晚間在舊金山舉辦僑宴。朱立倫說，他重回黨主席的職位，和7年前完全不一樣，當時時馬英九執政，現在...

美國務院官網放回「不支持台獨」 綠委指這點才是關鍵

美國國務院網站上的美台關係現況描述事實清單（Fact Sheet），再次放上一度遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼。民進...

朱立倫訪美強調親美立場：不會因中共的立場有任何退縮

國民黨主席朱立倫訪美，美西時間2日晚間在舊金山舉行「國民黨訪問美國代表團記者會」。朱立倫表示，國民黨親美的立場不會改變，...

美國務院官網放回不支持台獨 國民黨：美方政策沒改變

對於美國國務院網站上對於美台關係現況描述事實清單（Fact Sheet），再次放上一度遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼...

民進黨：朱立倫標籤說失真 勿向美傳遞錯亂訊息

國民黨朱立倫主席今天表示，民進黨貼國民黨親中賣台標籤。民進黨副秘書長林飛帆回應，朱立倫應該回頭看一下國民黨過去言論，除了...

左正東：不支持台獨是美長期政策 更新是為了避免誤會

美國國務院更改關於台灣的事實清單，放回「不支持台獨」。國民黨大陸部前主任左正東今天表示，「不支持台獨」是美國長期政策，之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。