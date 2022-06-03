左正東：不支持台獨是美長期政策 更新是為了避免誤會

美國國務院更改關於台灣的事實清單，放回「不支持台獨」。國民黨大陸部前主任左正東今天表示，「不支持台獨」是美國長期政策，之前刪除本來容易造成誤會，而且，這是拜登政府平衡式外交的展現。

左正東說，至於另外新加的內容（應維持美國能力以抵抗危及台灣的行動），則是強調美國堅守台灣關係法的決心，但不希望這個決心被誤會為若台海有事一定派兵投入

左正東提出4個觀點。首先，不支持台獨是美國長期政策。1950年杜魯門總統曾提出台灣地位未定論，但是，1971年季辛吉秘密訪問北京後，向大陸表明美國不會支持台灣獨立，到美國尼克森總統1972年訪問北京後，確立為美國政策，此後為歷任政府延續，1990年代的克林頓總統和2000年代的小布希總統，都曾經公開表達此一政策立場。

左正東表示，其次，此次放回「不支持台灣獨立」是為了避免誤會。今年5月5日美國國務院更新網頁，拿掉「台灣是中國的一部分」和「不支持台獨」，當時有美國智庫專家猜測這是為了避免誤會。但這兩句的意義大不相同。如果說「台灣是中國的一部分」會讓人誤解美國認為「台灣是中華人民共和國的一部分」，因此需要拿掉這一句。那麼，拿掉「不支持台獨」則會讓人誤解美國打算支持台灣獨立，反而會增加誤會。因此，現在放回來同樣是避免誤會。

左正東指出，第三，這是拜登政府平衡式外交的展現。拜登總統此次訪問亞洲對台海有事是否會軍事介入給予肯定答覆，後來美國國防部長和拜登本人都澄清，說明「戰略模糊」沒有改變。美國的戰略模糊本意就是要同時嚇阻北京對台動武和台灣尋求獨立，拜登既然「意外」的突出支持台灣的想法，就必須強調「不支持台獨」，以維持在兩岸間的平衡，也避免美國捲入與中國大陸間的戰爭。這樣的平衡外交手法，也可見於拜登政府對於烏俄戰爭的處理。

左正東說，第四是新的事實清單沒有表明美國會派兵投入台海戰事。此次網頁更新除放回「不支持台灣獨立」外，還加入國務卿布林肯五月二十六日演說時提到的台灣關係法第二條第六款，該條款表明「應維持美國能力，以抵抗任何訴諸武力、或使用其他方式的高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。」但是，根據台灣關係法第三條，執行第二條（包含前述第六款）的手段有三項，分別是向台灣出售足以自衛的武器、決定出售武器的數量和性質、以及對台灣安全和經濟制度受到威脅時和國會共同決定相應行動。

他表示，換句話說，對於台海有事時美國採取行動的根據是台灣關係法第三條第三款，但無論是布林肯演說或是國務院事實清單增加的內容，都只提到第二條維持美國能力一款，正說明美國希望展現美國堅守台灣關係法的決心，但不希望美國的承諾被誤認為一定會派兵投入台海戰事。