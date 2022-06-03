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美國務院官網放回不支持台獨 民眾黨：國際關係現實面

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
台灣民眾黨立委張其祿。報系資料照。記者許正宏／攝影
台灣民眾黨立委張其祿。報系資料照。記者許正宏／攝影

美國國務院網站上的美台關係現況描述事實清單（Fact Sheet），再次放上一度遭移除的「美國不支持台灣獨立」字眼。民眾黨立委張其祿表示，這是國際關係中最現實的一面，在美、中大國博弈過程，除非後面有特別目的或龐大利益，否則沒必要輕易改變什麼。他也認為，政府外交政策一路都是「出口轉內銷」。

張其祿分析，現在俄烏戰爭才是美國主要關切重點，不需要另闢戰場，對美而言，兩岸政策只是回到一貫基調，先前的文字更改，加上美國總統拜登日前指會武力協防台灣，像是大國博弈過程的「擦邊球」，但美方實質政策並未改變。

張其祿也表示，回到實際面，IPEF（印太經濟架構）是美國主導，但卻連邀請台灣都沒有，這才是比較誇張的部分，也代表美國不想激化美中衝突；而美方丟出一個台美21世紀貿易倡議，宛如是給民進黨政府一個「小糖果」，讓他們可以對國內交代。

張其祿認為，以國際外交現實層面而言，台灣能改變有限，執政黨稱台美關係上史上最好，卻常又被種種訊息打臉，如一開始說進口萊豬，才可以加入CPTPP，現在也沒消息，現在又一個IPEF，印證政府對於外交政策，一路的脈絡都是出口轉內銷」，實質層面未太大改變。

美國 張其祿 俄烏戰爭

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