朱立倫：我重回黨主席和7年前不一樣 做了這三件對的事

國民黨主席朱立倫訪美，2日晚間在舊金山舉辦僑宴。朱立倫說，他重回黨主席的職位，和7年前完全不一樣，當時時馬英九執政，現在是民進黨執政，每一天都在清算國民黨，但他還是堅持做該做的事，包含同舟計畫，讓黨員回來，以及年輕人選舉加權最高百分百，還有重返美國設代表處。

朱立倫說，現在國民黨遇到的困難，比起國父創黨拋頭顱灑熱血，還要輕鬆很多。雖然民進黨執政六年來，清算、凍結國民黨的黨產，「每一天我桌上的公文，又是民進黨在清算我們哪一塊的黨產」，只要發現有任何一塊錢就查封，讓國民黨動彈不得。

朱立倫說，所謂的轉型正義委員會就是「鬥爭委員會」，國民黨所做的每一件事情都要鬥爭。最新的鬥爭就是國民黨的黨史，每一份都要交給他們，不交就移送法辦，「林家興（文傳會副主委間黨史館主任）被移送法辦，因為他不願意把我們的黨史交給民進黨」。

朱立倫說，第一，他就任後請所有的同志回來（同舟計畫），半年來已經有6萬多人加入、回到國民黨，其中有許多年輕人；第二，讓年輕人更有機會，選舉加權100%。他被罵得很慘，但沒關係，今天不做，明天就會後悔，國民黨要培養更多的年輕人，這個政黨才能一代接一代。

第三，朱立倫表示，一定要和國際接軌，重返國際、重返美國，在華府設立代表處，讓世界聽到國民黨的聲音非常重要，過去因為沒有代表處在華府，民進黨不斷醜化、汙衊國民黨親中賣台，天下哪有這回事？

朱立倫說，同時，國民黨希望透過兩岸對話、交流，不要有戰爭，不要再像過去一樣必須要犧牲大家的生命，希望和平救台灣、愛台灣，所以必須要有代表對美國的政界、社會來溝通，希望僑界一起來做溝通管道，將來才能順利的重返執政。

朱立倫以端午節划龍舟為例，表示划龍舟最需要的是團結，國民黨亦是。年底的選舉一定要團結，尤其是地方首長只能提名一位，要推出最強、最能勝選的，所以他拜託大家，當黨徵召時，大家團結讓候選人勝選，「沒提到名的通通來罵朱立倫，因為主席就是要挨罵，但不要罵我的候選人，候選人大家都要支持他」。

朱立倫強調，只有年底贏，2024團結起來，共同支持會贏的候選人，國民黨才能重返執政。