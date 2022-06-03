【重磅快評】003下水美中對抗加劇 台灣如何抉擇？

中共一艘可能命名為江蘇艦的003型航空母艦據稱今天將離開江南造船廠位在長興島上的四號乾塢正式下水，就算不是今天也將於近期下水；這意味著這艘預估排水量至少八萬噸級別的常規動力大型航母即將在二、三年後成軍，航向深海。

這艘航母最為凸出的意涵是：它是第一艘出生紙上不是記載著美國的大型航空母艦，它的誕生將是美國之外另一個海洋霸權興起的歷史信號。

雖然003的動力仍只是蒸汽渦輪的常規動力，但它擁有的中壓直流艦載機電磁彈射器，據發明它的中共研發團隊稱，較諸美國最先進的福特號的中壓交流電磁彈射裝置更具效率也更為穩定，因此未來它的戰機起降的效率，可望與福特號不相上下。

再加上其已塗上隱身塗料的殲-35已經試飛，並被網友不小心地曝光，003搭載可電磁彈射升空的隱身戰機進入遠海，已經是板上釘釘的一幅未來圖景。

美國在小鷹級航母全數退役後，美國已是全核戰力，如今11艘現役的航母都是核動力，中國大陸似乎還瞠乎其後，但可謂有無限續航力的核動力航母，仍只是一座孤島，它在行動時需要搭配的驅逐艦、護衛艦戰鬥群，仍都是常規動力配備，為配合艦隊的補給，以及自身的維修，核動力航母仍得一段時間後就回到它的泊港，核、常的差別並不如想像中巨大。

中共並沒有全球部署艦隊的戰略企圖，它並不想成為另一個將地球都視為其勢力範圍的全球霸權，但它的深藍海軍的建立，仍將深刻改變全球戰略格局。

首先，大陸的航母將可能也去扼守重要的戰略物資的通道，例如波斯灣與麻六甲海峽。而原有的一帶一路或戰略合作的國家，例如斯里蘭卡、巴基斯坦、伊朗，都可能提供港口供其修整與補給。

它的艦隊也有可能航行到南太平洋，最近其外長王毅風塵僕僕親自走了一趟南太，目的也未必只有一份南太平洋涉及安全經濟的合作協議，而可能更瞻遠地看到了有朝一日它的航母將要突出到第三島鏈外的風景。

而這些都將弱化、或稀釋美國在這些區域內的影響力，這些區域內的周邊國家，例如沙烏地阿拉伯、阿聯酋，以至於新加坡、菲律賓，是否仍對美國馬首是瞻，將打上大問號。

003型航母的誕生也將加快其第四艘航母的建造，並至少會在建造第五艘時，就打造出第一艘10萬噸級搭配核動力的超級航母，而這一件事情最快有可能發生在2030年，即第十五五規劃的收官之年。

蘇聯在1991年底解體時，都還未造出過任何一條噸位超過8萬噸的大型航母，003的出世將是歷史的頭一遭；美國如今碰到的，可能是比蘇聯更難以對付對手，此刻的中國除了核彈頭遠遜於當年蘇聯外，其由GDP代表的經濟力量、以及各項科技實力都恐已高過過去那個不可一世的蘇聯，甚至於，就論軍事實力，排除了核力量後，當年的蘇聯似也已在如今的中國之下。

這個形勢製造了一個極深的誘惑，亦即，美國在使用了貿易戰、金融戰、科技戰，甚至是輸出顏色革命等一切手段都無法撼動、壓制中國後，是否將鋌而走險走向最後的真正戰爭，驅使它的盟友、或附庸，為它跟中國打上一仗？

亦即，台海與東海爆發一場由台灣與日本都參與在內的對中代理人戰爭，機率已經大幅升高，而台灣的決定將是歷史轉向的樞紐！