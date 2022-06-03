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教育部：中小學生每人4劑免費快篩 6月6日陸續配送領取

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部表示，將對中小學生每人發4劑快篩。記者葉信菉／攝影
教育部表示，將對中小學生每人發4劑快篩。記者葉信菉／攝影

教育部今天表示，行政院已協調指揮中心、中華郵政公司，將免費提供110學年度在學的高中至小學、五專前三年學生，每人每份四劑家用抗原快篩，將於6月6日起陸續由郵局協助寄送至學校。

行政院長蘇貞昌於今視察大型兒童接種站設置狀況，並於高雄市宣布，將對全台高中以下學校每位學生發放一人份4劑免費快篩。教育部於稍後指出，行政院已協調指揮中心物資組、中華郵政公司，免費提供110學年度在學高中、國中、國小、五專前三年學生，每人每份4劑家用抗原快篩試劑

教育部說，端午連假結束後6月6日起，將由中華郵政陸續寄達學校，原則待學生回校實施實體課程便可領取；若為已經離校的110學年度畢業生，亦可回原畢業學校領取，無領取期限。

教育部說，本次發放的快篩為行政院額外提供的免費領取份數，不會影響實名制購買資格，曾經購買過實名制快篩的學生仍可再免費領取此次快篩。本次快篩發放是依照110學年度中小學學生數試算，配發數量充足，若發給學生後仍有剩餘，可併入學校原有快篩試劑備存量，並依相關原則管理使用。

快篩試劑 行政院 教育部

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