影／蘇貞昌台南視察大型接種站 婦嗆私立幼兒園沒放假
行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中，上午到台南永康視察兒童疫苗大型接種站，一路上展現親民作風、不時與民眾互動；不過在離去前，突然有一名婦人上前大喊「行政院長、你知道私立幼兒園不能放假嗎？私立幼兒園也要放假...」，蘇貞昌點點頭但沒有回應，嗆聲的婦人在嗆聲後隨即離開。
蘇、陳上午到台南市立總圖書館大型接種站，察看接種情形、慰勉醫護及工作人員，雖然接種的民眾並沒有特別多，但是直到中午仍不斷有家長帶子女來接種。
市長黃偉哲與在地立委民代都來作陪。蘇貞昌與陳時中不時停下來與民眾互動、甚至讓民眾拍照，蘇貞昌與陳時中曾多次到台南，這樣的親民作風近來並不多見。
黃偉哲表示，這一波的疫情往南移，大家要先做好準備，尤其看到兒童跟青少年染疫、中重症有一些案例，要特別審慎小心。今天施打的狀況不錯，尤其今天是端午連假的第一天，很多家長帶孩子來施打，這部分我們也謝謝醫護人員，尤其謝謝部立醫院、醫師跟護理人員的支援，那也謝謝學校的幫忙。
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