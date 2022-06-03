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蘇貞昌今視察台中接種站插曲 藍里長場外拉白布條嗆聲

聯合報／ 記者趙容萱曾健祐／台中即時報導
台中市大里區立仁里長鄭伯其今在台中兒童大型疫苗接種站外，舉白布條嗆行政院長蘇貞昌。圖／鄭伯其提供
台中市大里區立仁里長鄭伯其今在台中兒童大型疫苗接種站外，舉白布條嗆行政院長蘇貞昌。圖／鄭伯其提供

端午連假首日，行政院長蘇貞昌今天視察台中兒童大型疫苗接種站，場外發生抗議插曲。台中市大里區立仁里長、國民黨台中市議員參選人鄭伯其舉「很多孩子走了！冷血酷吏草菅人命」白布條嗆蘇貞昌，還說遭架走、噤聲。警方表示，鄭在表達訴求後，經溝通自行離去。

蘇貞昌今天上午8時30分在衛福部長陳時中、立法院副院長蔡其昌等人陪同下，到台中科博館地下一樓紙箱王餐廳視察大型兒童疫苗接種站，停留約廿分鐘，旋即趕往台南視察。

鄭伯其則是在台中科博館紙箱王餐廳入口處外抗議。鄭伯其表示，他舉白布條是想跟蘇昌貞陳情，竟遭到層層隨扈架走、噤聲；台中市警局第二分局說明，當時蘇貞昌一行人入抵達會場，雙方沒有碰面，鄭伯其在現場表達訴求後，沒有起衝突，警方有在旁維護，經過溝通後，鄭伯其即自行離去。

台中市大里區立仁里長鄭伯其今在台中兒童大型疫苗接種站外，舉白布條嗆行政院長蘇貞昌。圖／鄭伯其提供
台中市大里區立仁里長鄭伯其今在台中兒童大型疫苗接種站外，舉白布條嗆行政院長蘇貞昌。圖／鄭伯其提供

蘇貞昌 台中市 疫苗

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