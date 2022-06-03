蘇貞昌今視察台中接種站插曲 藍里長場外拉白布條嗆聲
端午連假首日，行政院長蘇貞昌今天視察台中兒童大型疫苗接種站，場外發生抗議插曲。台中市大里區立仁里長、國民黨台中市議員參選人鄭伯其舉「很多孩子走了！冷血酷吏草菅人命」白布條嗆蘇貞昌，還說遭架走、噤聲。警方表示，鄭在表達訴求後，經溝通自行離去。
蘇貞昌今天上午8時30分在衛福部長陳時中、立法院副院長蔡其昌等人陪同下，到台中科博館地下一樓紙箱王餐廳視察大型兒童疫苗接種站，停留約廿分鐘，旋即趕往台南視察。
鄭伯其則是在台中科博館紙箱王餐廳入口處外抗議。鄭伯其表示，他舉白布條是想跟蘇昌貞陳情，竟遭到層層隨扈架走、噤聲；台中市警局第二分局說明，當時蘇貞昌一行人入抵達會場，雙方沒有碰面，鄭伯其在現場表達訴求後，沒有起衝突，警方有在旁維護，經過溝通後，鄭伯其即自行離去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言