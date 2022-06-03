蘇貞昌今視察台中接種站插曲 藍里長場外拉白布條嗆聲

端午連假首日，行政院長蘇貞昌今天視察台中兒童大型疫苗接種站，場外發生抗議插曲。台中市大里區立仁里長、國民黨台中市議員參選人鄭伯其舉「很多孩子走了！冷血酷吏草菅人命」白布條嗆蘇貞昌，還說遭架走、噤聲。警方表示，鄭在表達訴求後，經溝通自行離去。

蘇貞昌今天上午8時30分在衛福部長陳時中、立法院副院長蔡其昌等人陪同下，到台中科博館地下一樓紙箱王餐廳視察大型兒童疫苗接種站，停留約廿分鐘，旋即趕往台南視察。