夏季電價漲不漲？綠委許智傑拋新點子

國民黨近日批評，現在物價飛漲，政府應暫緩實施夏季電價，但該議題並未取得朝野共識。民進黨立委許智傑今天拋出折衷方案表示，夏季電價不宜冒然取消，但可以考慮減少漲幅，同時發揮以價制量來平衡供電穩定以及減少物價漲幅過高的雙重效果，希望政府可以全盤考量再斟酌調整。

關於美國國務院5月5日更新官網美台關係論述，移除不支持台獨、台灣是中國一部分等文字，但5月28日又再度更新，重新放回美國「不支持台獨」、「反對任何一方改變現狀」、期盼「和平解決兩岸分歧」等文字，許智傑表示，美國短時間內二度修改論述，代表他們官方非常重視台灣問題，最後結果至少已移除台灣是中國一部份以及表達反對中國對台動武的立場，台灣仍須繼續團結內部和強壯自己來因應外在世界局勢的變化。