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數發部中繼辦公室租金7千萬 高虹安:先把準部長端出來

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
7月上路的數位發展部將耗費近7000萬元另租中繼辦公室，地點就在台北火車站對面的新光大樓。 圖／聯合報系資料照片
7月上路的數位發展部將耗費近7000萬元另租中繼辦公室，地點就在台北火車站對面的新光大樓。 圖／聯合報系資料照片

數位發展部即將在七月掛牌上路，但中繼辦公室租金近7千萬，且籌備期間將官網外包建置，引發質疑。民眾黨立委高虹安表示，不想驟然評論數發部辦公空間和地點選擇，但數發部連人事佈局都講不清楚，「在決定簽約取得辦公空間前，是不是應該先把準部長給端出來」。

高虹安表示，辦公空間確實不是有坪數、有水電，其他就都可以隨意代換的空地而已。能夠有舒適寬敞的辦公空間，能夠設置在交通便利生活機能好的地方，對於吸引人才加入，對於民間前來交流互動，以至於對完成數發部的效能當然會有幫助。

但高虹安也質疑，整個數發部連人事佈局都講不清楚，在決定簽約取得辦公空間前，是不是應該先把準部長給端出來，由他或是她來好好對國人說明對新部會的願景規劃，接受民意檢視？或是反過來說，要是政院現在決定的空間，不符合新部長的需要，那豈不是真的浪費了？

高虹安 水電 數位發展部

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